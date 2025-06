Summer Game Fest: mejores anuncios del evento gamer

El Summer Game Fest 2025, organizado por Geoff Keighley presentó a más de 50 estudios trayendo el punto de partida para diversos lanzamientos, entre secuelas de grandes franquicias y propuestas independientes que entusiasmaron a la comunidad gamer.

Sin duda, el regreso más esperado fue Resident Evil Requiem (también llamado Resident Evil 9), que transporta de nuevo a los jugadores a Raccoon City, esta vez con Grace Ashcroft como protagonista, hija de Alyssa Ashcroft. Al mismo tiempo, 007 First Light, a cargo de IO Interactive, devolvió a James Bond al mundo de los videojuegos después de una década lejos de la industria.

Otro gran anuncio fue Mortal Shell II, la esperada continuación del título del 2020 que debutó con fuerza y promete más acción brutal y nuevos sistemas de combate, estará disponible en una versión beta previo a su lanzamiento oficial.

El festival no dejó de lado a los fans de Kojima Productions, pues se presentó un nuevo tráiler de Death Stranding 2: On the Beach, que llegará a PS5 el 26 de junio, con escenas potentes, personajes, como Tomorrow y Rainy, y una banda sonora que encantó al público.

El estudio Ryu Ga Gotoku sorprendió con Stranger Than Heaven, ambientado en la ciudad de Osaka, en el Japón de los años 40, un giro dramático y serio de su ya conocida saga.

Scott Pilgrim EX marca el regreso del universo que gusta a muchos ahora en modo de videojuegos, con un estilo pixel retro y su modo cooperativo para cuatro jugadores. También destacó Sonic Racing CrossWorlds, con circuitos multidimensionales y hasta 23 personajes icónicos a elegir para competir.