Marvel’s Wolverine: el esperado juego que llega en 2026 a PS5

El universo gamer se prepara para recibir a uno de los personajes más icónicos de Marvel en un nuevo formato. Insomniac Games, en colaboración con Marvel Games y Sony Interactive Entertainment, presentó un nuevo tráiler de Marvel’s Wolverine, confirmando su lanzamiento en PlayStation 5 para 2026.
- El Dato: El juego aún no cuenta con una clasificación definitiva, pero se especula que incluso alcance una C por el alto contenido violento.
Además, se reveló la portada oficial, diseñada por el ilustrador de cómics Jock, que combina simplicidad y energía para reflejar la personalidad brutal del mutante.
Liam McIntyre da vida a Logan, un héroe marcado por la furia y el dolor. La historia sigue la eterna búsqueda de Wolverine por descubrir los secretos de su pasado oscuro, enfrentando enemigos que intentan detenerlo a toda costa. Sus garras de adamantium y su brutalidad en combate lo convierten en una máquina imparable.
El juego promete un sistema de combate rápido, visceral y fluido, diseñado para capturar la esencia de este mutante.
El tráiler dejó ver la aparición de personajes clásicos como Mystique y Omega Red, quienes cruzarán el camino de Logan con fines propios. También estarán presentes facciones enemigas, como los Reavers, que pondrán a prueba su instinto de supervivencia.
De acuerdo con PlayStation, algunas de las locaciones son la gélida Canadá, la exótica Madripoor y las calles de Tokio, escenarios que funcionan como campos de batalla para combates sangrientos.
Insomniac Games construye este título desde cero para PS5, lo que garantiza un despliegue técnico a la altura de la consola. Al igual que ocurrió con Marvel’s Spider-Man.