Marvel’s Wolverine: el esperado juego que llega en 2026 a PS5

Wolverine de manera animada a punto de hacer un ataque en el juego.

El universo gamer se prepara para recibir a uno de los personajes más icónicos de Marvel en un nuevo formato. Insomniac Games, en colaboración con Marvel Games y Sony Interactive Entertainment, presentó un nuevo tráiler de Marvel’s Wolverine, confirmando su lanzamiento en PlayStation 5 para 2026.

El Dato: El juego aún no cuenta con una clasificación definitiva, pero se especula que incluso alcance una C por el alto contenido violento.

Además, se reveló la portada oficial, diseñada por el ilustrador de cómics Jock, que combina simplicidad y energía para reflejar la personalidad brutal del mutante.

Marvel's Wolverine llegará en 2026 para PlayStation 5 Fotos›Especial

Liam McIntyre da vida a Logan, un héroe marcado por la furia y el dolor. La historia sigue la eterna búsqueda de Wolverine por descubrir los secretos de su pasado oscuro, enfrentando enemigos que intentan detenerlo a toda costa. Sus garras de adamantium y su brutalidad en combate lo convierten en una máquina imparable.

El juego promete un sistema de combate rápido, visceral y fluido, diseñado para capturar la esencia de este mutante.

El nuevo tráiler de Marvel's Wolverine reveló la aparición de villanos icónicos Fotos›Especial

El tráiler dejó ver la aparición de personajes clásicos como Mystique y Omega Red, quienes cruzarán el camino de Logan con fines propios. También estarán presentes facciones enemigas, como los Reavers, que pondrán a prueba su instinto de supervivencia.

De acuerdo con PlayStation, algunas de las locaciones son la gélida Canadá, la exótica Madripoor y las calles de Tokio, escenarios que funcionan como campos de batalla para combates sangrientos.

Portada oficial de Marvel's Wolverine, diseñada por el ilustrador de cómics Jock Fotos›Especial

Insomniac Games construye este título desde cero para PS5, lo que garantiza un despliegue técnico a la altura de la consola. Al igual que ocurrió con Marvel’s Spider-Man.