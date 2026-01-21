Tecnología para invertir en tu hogar este 2026

En un mundo donde el avance tecnológico no sólo cambia la manera en que vivimos y trabajamos, sino también cómo invertimos, la capacidad de distinguir entre modas pasajeras y tendencias estructurales es más importante que nunca para quienes buscan rentabilidad a largo plazo y resiliencia ante la volatilidad de los mercados.

Este año no se trata sólo de subirse al carro de la Inteligencia Artificial (IA): se trata de identificar infraestructuras, segmentos emergentes y tecnologías con adopción práctica y demanda sostenida.

El ecosistema inteligente del hogar, la tecnología personal orientada al bienestar y los dispositivos que combinan automatización y ahorro energético son algunos de los sectores más prometedores para invertir en este año.

EL DATO: EXISTEN OPCIONES para cerraduras de seguridad, desde económicas, pasando por una gama media, puedes encontrar dispositivos que incluyan cámara, luz o interfón.

La idea de una casa conectada ha estado en desarrollo durante años, pero en 2026 los hogares inteligentes dejan de ser simples agrupaciones de dispositivos y se convierten en ecosistemas autónomos e interoperables, gracias a la evolución de estándares como Matter y la integración de Inteligencia Artificial local.

Los asistentes de IA que controlan la iluminación, la temperatura, los electrodomésticos, la seguridad y hasta la gestión energética del hogar responden no sólo a comandos, sino al contexto y a tus hábitos. Esto significa rutinas automatizadas que reducen gastos y simplifican tareas. Por lo que pensar en la compra de un sistema inteligente que coordine todos estos elementos proporciona conveniencia y ahorro real en servicios básicos.

Algunos de los asistentes más llamativos para esta función son Echo, de Amazon con su asistente virtual Alexa, y Google Home con su asistente Gemini, aunque hay varias marcas que cuentan con su propio centro de mando, como por ejemplo Samsung, pues sus dispositivos cuentan con la aplicación SmartThings.

2,099 Es el precio de la aspiradora Xiaomi Robot Vacuum E5, el más solicitado

Otro de los avances más notables son los dispositivos de seguridad doméstica que funcionan en conjunto. Por ejemplo, cerraduras inteligentes como el Aqara U400 Smart Lock combinan tecnología de ultra-banda ancha, reconocimiento biométrico y compatibilidad con Apple Wallet, permitiendo un control seguro desde el teléfono o incluso sin contacto físico.

Miles de consumidores se están tomando estos productos en serio porque brindan seguridad real sin complejidad y permiten integrarse con otros sistemas de automatización. La tendencia hacia hogares que detectan actividad sospechosa, envían alertas y se ajustan automáticamente a actividades cotidianas indica que esta tecnología dejará de ser lujo para convertirse en estándar de mercado, priorizando la seguridad de cada usuario.

Aunque la tecnología de televisores ha evolucionado durante décadas, los modelos presentados para 2026, como las pantallas ultradelgadas y montables, como la LG OLED evo W6, el televisor True Wireless Wallpaper, que demuestra que las pantallas grandes pueden convertirse en centros de control del hogar inteligente, no sólo entretenimiento.

Este tipo de dispositivos integran sensores, conectividad y asistentes digitales que permiten desde ajustar el sonido de las luces en la sala hasta mostrar cámaras de seguridad o gestionar recordatorios familiares. Invertir en estas pantallas ofrece valor estético y funcional, agregando una pieza central para el sistema tecnológico de la casa.

EL TIP: NO NECESITAS que todos tus dispositivos sean de una misma marca para tener un centro de comando, hay varias opciones.

De igual forma, la robótica doméstica dio un salto importante en 2026. En el CES, modelos como LG CLOiD, un robot diseñado para tareas del hogar, mostraron que estos dispositivos pueden ir más allá de limpiar el suelo y convertirse en asistentes inteligentes que ayudan con labores cotidianas, navegación por espacios y coordinación.

Invertir en tecnología del hogar o personal en 2026 no se trata simplemente de seguir modas, sino de aprender a identificar herramientas.