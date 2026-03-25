La tecnología sostenible: ¿qué marcas hacen algo?

Tecnologías emergentes como la IA están siendo utilizadas para mejorar procesos de reciclaje

Con el tiempo la sostenibilidad se convirtió en una exigencia dentro de la industria tecnológica, en un contexto donde millones de dispositivos se producen cada año y los residuos electrónicos crecen de forma acelerada, las grandes marcas enfrentan una presión cada vez mayor: demostrar que sus innovaciones no sólo son avanzadas, sino responsables con el medioambiente.

Pero, ¿qué empresas realmente están haciendo cambios concretos y cuáles sólo se quedan en el discurso?

La llamada “tecnología sostenible” implica desarrollar productos y procesos que reduzcan el impacto ambiental sin comprometer su funcionalidad. Esto incluye desde el uso de materiales reciclados hasta la eficiencia energética y la economía.

En los últimos años, el sector ha comenzado a adoptar medidas más visibles, pero la diferencia está en la profundidad de estos cambios. No se trata solo de lanzar productos “verdes” de nombre, sino de transformar toda la cadena de producción.

Una de las compañías que ha impulsado este enfoque es Apple, con objetivos claros a largo plazo. Busca convertirse en carbono neutral en toda su cadena de valor para 2030, incluyendo proveedores, fabricación y ciclo de vida de sus productos.

Además, ha apostado por la economía circular a través de programas como reciclaje y recompra de dispositivos. Sólo en un año, logró recuperar millones de equipos, reintegrando materiales valiosos a nuevos productos.

Este enfoque no sólo reduce residuos, también redefine la forma en que se diseñan los dispositivos: más duraderos, reciclables y eficientes.

Por su parte, Samsung ha centrado su estrategia en la incorporación de materiales reciclados y la optimización de procesos. La marca ha integrado elementos como aluminio reciclado y plásticos reutilizados (incluyendo redes de pesca) en sus dispositivos.

Además, ha establecido metas para incluir materiales reciclados en toda su línea Galaxy y eliminar el plástico en empaques, lo que a punta a una reducción significativa del impacto ambiental.

También ha desarrollado programas de reciclaje de residuos electrónicos para dar nueva vida a materiales que antes se desechaban, reforzando su enfoque en la economía circular.

Empresas como Google han comenzado a integrar materiales reciclados en sus dispositivos, especialmente en smartphones y gadgets del hogar inteligente.

El objetivo es reducir la dependencia de recursos vírgenes y fomentar ciclos de producción más responsables. Este enfoque se alinea con una tendencia más amplia dentro de la industria: diseñar productos desde el inicio pensando en su impacto ambiental.

Más allá de los dispositivos, la sostenibilidad también está impulsada por avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial, el cloud computing y el 5G, que permiten optimizar recursos y reducir emisiones. Por ejemplo, el uso de la nube puede disminuir significativamente la necesidad de infraestructura física, reduciendo el impacto ambiental.

EL DATO: EN 2023, Apple lanzó productos totalmente neutros en carbono por lo que han reducido en más de 75 por ciento cada pieza.

Tecnologías emergentes como la IA están siendo utilizadas para mejorar procesos de reciclaje, gestionar energía de forma más eficiente y desarrollar soluciones que minimicen el consumo de recursos.

Aunque muchas marcas han adoptado discursos sostenibles, las diferencias radican en la escala y consistencia de sus acciones. Las empresas que destacan comparten ciertos elementos: objetivos medibles a largo plazo, integración de materiales ecolóigicos en productos, programas de reciclaje y economía circular, inversión en energías limpias.

En este sentido, compañías como Apple y Samsung lideran la conversación, no sólo por sus iniciativas, sino por la magnitud de su impacto global, aunque otras compañías de dispositivos móviles también comienzan o ya recorren un camino rumbo a la sostenibilidad.

A pesar de los avances, el reto sigue siendo enorme. La producción masiva de dispositivos y la rápida obsolescencia continúan siendo problemas clave. De hecho, gran parte de los smartphones se reemplazan en pocos años, lo que incrementa la generación de residuos electrónicos.

La solución no depende únicamente de las marcas, sino también del consumidor: elegir dispositivos más duraderos, reciclar adecuadamente y extender la vida útil de los productos.

La industria tecnológica se encuentra en un punto de inflexión. La sostenibilidad ya no es opcional, sino un factor determinante para la innovación y la competitividad, mientras el mundo continúa atravesando diversos retos al respecto.

Las marcas que realmente están haciendo algo no son sólo las que comunican iniciativas ecológicas, sino aquellas que están transformando la forma en que diseñan, producen y reciclan sus dispositivos.

En este nuevo escenario, la pregunta no es si la tecnología puede ser sostenible, sino qué tan rápido puede evolucionar.