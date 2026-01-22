Alexa+ debuta en México: así funciona la nueva generación del asistente de Amazon

Alexa+ llegó a México marcando un antes y un después en la forma en que los usuarios interactúan con la tecnología en el hogar. Impulsada por inteligencia artificial generativa, esta nueva versión del asistente de Amazon promete conversaciones más naturales, mayor capacidad de acción y una experiencia diseñada específicamente para el contexto mexicano.

El lanzamiento coloca a México como el primer país del mundo en contar con Alexa+ en español, una apuesta que reconoce la relevancia del mercado mexicano. Durante los últimos cinco años, los usuarios en el país han interactuado con Alexa más de 70 billones de veces, consolidando su presencia en millones de hogares.

La gran novedad es que Alexa+ será gratuita para los miembros de Amazon Prime en México, mientras que quienes no cuenten con la membresía podrán acceder al servicio por un costo mensual de 399 pesos. Durante su fase de Acceso Anticipado, el asistente estará disponible sin costo adicional.

Así es la nueva asistente de Amazon

Alexa+ fue rediseñada desde cero gracias a los avances en inteligencia artificial generativa. Ahora entiende mejor las intenciones del usuario, mantiene conversaciones fluidas y es capaz de ejecutar acciones reales, como hacer reservaciones en restaurantes, ayudar con compras en línea, planear viajes o controlar el hogar inteligente de forma natural.

El asistente reconoce modismos, expresiones y referencias culturales mexicanas, habla español con acento mexicano y ofrece tres opciones de voz para personalizar la experiencia. Además, puede adaptarse a cada integrante del hogar mediante reconocimiento de voz e imagen, recordando gustos, rutinas y preferencias.

Alexa+ se integra con servicios ampliamente utilizados en México, como plataformas de música, noticias nacionales y dispositivos de hogar inteligente. También permite analizar documentos compartidos desde la app y ofrecer información útil a partir de ellos.

En materia de privacidad, Amazon asegura que Alexa+ mantiene los mismos controles de seguridad, con opciones claras para revisar interacciones, gestionar datos y desactivar micrófonos o cámaras cuando el usuario lo desee.

El acceso a Alexa+ en México ya está disponible mediante la compra de nuevos dispositivos Echo o registrándose para recibir una invitación. Con este lanzamiento, Amazon apuesta por una tecnología que no solo responde, sino que acompaña, anticipa y simplifica la vida diaria de los usuarios mexicanos.

Así luce la nueva Alexa + ı Foto: Amazon

