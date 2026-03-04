Samsung Galaxy S26: todo sobre el celular y variantes

La preventa está disponible hasta el 17 de marzo

Samsung presentó oficialmente la nueva serie Galaxy S26, integrada por los modelos Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra, una línea que marca la tercera generación de teléfonos con Inteligencia Artificial de la marca. La propuesta central es clara: simplificar la vida cotidiana del usuario a través de experiencias Galaxy AI más intuitivas, proactivas y adaptativas que reducen los pasos necesarios para realizar tareas diarias.

Desde la gestión de planes hasta la búsqueda de información o la edición de contenido, la serie Galaxy S26 está diseñada para que la tecnología trabaje en segundo plano. El objetivo es que el usuario se concentre en los resultados y no en el funcionamiento interno del dispositivo. De acuerdo con TM Roh, director ejecutivo, presidente y jefe de la división Device eXperience (DX) de Samsung, la visión detrás de esta generación es que la Inteligencia Artificial sea confiable y funcione de manera consistente sin requerir conocimientos técnicos previos.

La preventa está disponible hasta el 17 de marzo ı Foto: Reuters y AP

El Dato: Estará disponible el Galaxy Canje para entregar un equipo actual como parte del pago, además del Samsung Care+, éste para cobertura integral.

La serie Galaxy S26 se construye sobre el hardware más potente dentro de la familia Galaxy S, con un chipset personalizado optimizado para rendimiento en IA, eficiencia energética y gestión térmica. En el caso del Galaxy S26 Ultra, incorpora el procesador móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform para Galaxy, que ofrece mejoras significativas en CPU, GPU y NPU.

Para sostener este rendimiento, el Galaxy S26 Ultra integra una cámara de vapor rediseñada con material de interfaz térmica a lo largo del procesador, lo que mejora la disipación del calor en actividades exigentes como grabación de vídeo, multitarea y videojuegos. A esto se suma la tecnología Super Fast Charging 3.0, capaz de alcanzar hasta 75% de carga en 30 minutos.

La serie Galaxy S26 mantiene el enfoque en un sistema de cámara líder en la industria, integrando captura, edición y uso compartido en una experiencia unificada. En el Galaxy S26 Ultra, las aperturas más amplias permiten mayor entrada de luz al sensor, ofreciendo mejores resultados en condiciones de baja iluminación, incluso al utilizar zoom.

La función Video Nightography mejorada conserva la nitidez y el color en escenas con poca luz. Por su parte, Super Steady incorpora una opción de bloqueo horizontal para mayor estabilidad en grabaciones en movimiento. El Galaxy S26 Ultra también es el primer dispositivo Galaxy compatible con APV, un códec de video profesional que ofrece compresión eficiente y calidad visual sin pérdidas tras varias ediciones.

Las mejoras en AI ISP se extienden a la cámara frontal, capturando tonos de piel más naturales en iluminación mixta. En edición, la suite Photo Assist permite describir cambios con palabras simples: modificar la escena, añadir elementos o restaurar partes faltantes de objetos. Incluso es posible ajustar detalles personales en la vestimenta dentro de las fotos.

Creative Studio concentra herramientas de creación en un solo espacio, permitiendo transformar bocetos, mensajes o imágenes en elementos visuales como stickers, invitaciones o fondos personalizados sin cambiar de aplicación. Además, funciones como el Escáner de Documentos corrigen distorsiones y organizan automáticamente imágenes en PDF.

Now Brief se vuelve más personalizado, mostrando recordatorios oportunos según el contexto del usuario. Circle to Search con Google mejora el reconocimiento de múltiples objetos dentro de una imagen, facilitando búsquedas más completas en un solo paso.

La serie integra un Bixby mejorado como agente conversacional, permitiendo navegar y ajustar configuraciones mediante lenguaje natural.

Además, incorpora agentes como Gemini y Perplexity para ejecutar tareas complejas con comandos de voz o un botón, incluyendo acciones de varios pasos que se gestionan en segundo plano.

Uno de los principales avances del Galaxy S26 Ultra es la primera pantalla de privacidad integrada en un teléfono móvil, diseñada para limitar la visibilidad lateral del contenido sin comprometer la calidad de imagen cuando está desactivada.