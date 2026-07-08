Genshin Impact: “Sunny Summer Fontinalia”

HOYOVERSE vuelve a ampliar el universo de Genshin Impact con “Sunny Summer Fontinalia”, la nueva actualización de la versión Luna VIII (6.7), una expansión que combina nuevas mecánicas de combate, una historia que continúa desarrollando el arco de Nod-Krai y una de las novedades más ambiciosas del juego hasta ahora: la posibilidad de explorar una región permanente ubicada más allá de los cielos de Teyvat.

La actualización, disponible desde el 1 de julio, representa uno de los contenidos más importantes antes de la llegada del siguiente gran ciclo del juego, al introducir nuevos personajes, eventos temporales, sistemas de combate y mejoras de calidad de vida que buscan enriquecer la experiencia tanto para veteranos como para nuevos viajeros.

El Tip: Cada 90 deseos, cuentas con un personaje cinco estrellas asegurado. Puede ser uno existente.

La principal protagonista de esta actualización es Sandrone, la Séptima de los Heraldos Fatui, quien hace su debut como personaje jugable de cinco estrellas.

Después de los acontecimientos ocurridos durante la historia de Nod-Krai, el regreso de Sandrone se convierte en uno de los ejes narrativos de esta versión. Su inesperada reaparición promete responder varias preguntas que quedaron abiertas tras su aparente sacrificio durante el enfrentamiento contra Dottore.

En combate, Sandrone utiliza un mandoble Cryo y presenta un estilo nuevo basado en una mecánica inédita que busca modificar la manera en que los jugadores construyen sus equipos.

Uno de los principales cambios de “Sunny Summer Fontinalia” es la incorporación de Stellar-Conduct, nueva reacción entre los elementos Cryo y Electro.

Cuando determinados personajes activan esta combinación, aparece un Polestar Field, una zona especial capaz de almacenar energía elemental y convertirla en mejoras para el equipo.

Además de incrementar el daño de Cryo, Electro y de la propia reacción Stellar-Conduct, este campo reduce la resistencia física de los enemigos, lo que abre posibilidades para la creación de estrategias y composiciones de personajes.

Otra de las novedades más llamativas es la apertura de la Frost Moon.

Por primera vez, los jugadores abandonarán la superficie de Teyvat para explorar escenarios inspirados en paisajes lunares o mares brillantes.