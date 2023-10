Jesús de la Garsa presenta su colección 'Sirene' realizada con equipos de sublimación Epson

Sirenas, el océano, tonos turquesa, rosas y jade, embellecieron la pasarela de Fashion Meet by Epson, en la colección Sirene del reconocido diseñador mexicano Jesús de la Garsa, donde apostó por texturas de tela novedosas, colores brillantes y aplicaciones increíbles aprovechando el potencial de la sublimación en telas.

Fashion Meet by Epson, es una iniciativa que reúne los mundos de la moda y la tecnología para resaltar el ingenio creativo de los diseñadores latinoamericanos, después de presentarse en diferentes países de Latinoamérica, hoy se presenta en México. En el corazón de este innovador proyecto se encuentra la impresora de sublimación de reciente lanzamiento Epson SureColor F6470, una potente herramienta que no sólo revoluciona la industria de la moda, sino que también contribuye a reducir su huella medioambiental.

En su edición en nuestro país, Fashion Meet by Epson cuenta con la colaboración de Anna Fusoni, reconocida analista y crítica de moda, quien en su destacada trayectoria impulsa a los próximos diseñadores mexicanos con plataformas como Moda Premio, que ya recibe portafolios para 2024 y Bee2Be by Epson, que revelará a los finalistas de este año próximamente, donde de la mano de la compañía japonesa, dan un escaparate a jóvenes creativos para exponer su talento y acercarlos a la industria de la moda.

Para crear los detallados estampados y prendas con movimiento y colores vibrantes, se utilizaron impresoras de sublimación SureColor Epson. Foto: Especial

Fashion Meet by Epson está enfocado en desplegar la colección Sirene del reconocido diseñador mexicano Jesús de la Garsa, célebre por su visión artística, quien integró magistralmente la tecnología de sublimación con la inspiración en el océano, su misticismo y belleza, dando como resultado una selección de piezas ideales para la playa.

“A lo largo de mi trayectoria como diseñador, he aprendido que emprender en la moda es una labor intensa y llena de riesgos, pero también una oportunidad única para confiar en nuestra creatividad. Sirene me encanta, es ultrafemenina, con movimiento, una colección mágica que fusiona tecnología y diseño, que apela a la fantasía y la naturaleza, realizada en gran parte con sublimación, una solución sensible destinada a mejorar los impactos sociales y ambientales”, señaló Jesús de la Garsa sobre su colección en Fashion Meet by Epson.

Esta colaboración presenta los alcances de la sublimación para la industria de alta costura, donde la personalización y versatilidad son protagonistas, un escaparate para presentar las posibilidades que esta tecnología proporciona a diseñadores de moda que crean diseños únicos, para crear desde piezas atemporales como vestidos y camisas, hasta complementos como corbatas y pañuelos, e incluso zapatos.

Una indiscutible ventaja de la tecnología de sublimación es la reducción del impacto ambiental en la industria de la moda. Debido a que su proceso no amerita el uso de agua, no genera desechos residuales de este tipo, disminuyendo la contaminación y el desperdicio.

En la transición a la impresión textil digital, Epson apuesta por equipos de sublimación de alta calidad, que mantienen la fidelidad del diseño original, facilitando y agilizando la producción de las prendas, que además representan un ahorro significativo al permitir crear desde una sola impresión, además de ser un proceso prácticamente automático.

A medida que la industria de la moda continúa evolucionando, Fashion Meet by Epson se une al camino para llevar la tecnología, la sustentabilidad y la visión artística a la vanguardia de la moda latinoamericana.

