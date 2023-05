La impactante FOTO que revela cómo habría llegado Lady Di a la coronación de Carlos III, gracias a una IA

El hubiera no existe. Nos lo repiten hasta el cansancio. De eso ya no tendría que hablarse porque son cosas que invariablemente no van a suceder, sin embargo, a veces nos gustaría saber cómo es que se verían algunas cosas, entornos o hasta personas que ya no existen, si todo hubiese sido distinto. Si la muerte no los hubiera alcanzado.

Esta mañana se realizó la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra y quien estuvo a su lado, como reina de manera oficial, fue Camila Parker, la mujer que se mantuvo durante muchos años como la amante oculta del ahora monarca británico.

Entre la conversación que se abrió, fue el "¿qué hubiera pasado si Diana estuviera viva y ella hubiera asistido a la coronación del rey de Inglaterra?". En las redes sociales se viralizó la imagen de Lady Di y el cómo habría llegado a la coronación de Carlos III, ayudados por una Inteligencia Artificial. Muchos morimos de amor y añoramos la presencia de la eterna princesa de Gales en un mundo que necesita más paz.

Así se vería Diana de Gales de continuar con vida. ChatGPT / ELLE.

Sería de los pocos íconos de la cultura pop vivientes

Diana de Gales sería "filántropa, activista, una mujer de mundo y con una agenda tres veces más ocupada que la del mismo rey". Así lo enunció el usuario de Twitter Raúl Gutiérrez (no el técnico y exjugador de futbol), quien describió que de haber sido las cosas diferentes, así habría llegado Lady Di a la coronación de Carlos III.

La fotografía muestra a una Diana con una sonrisa dulce, como siempre se le vio en sus apariciones públicas, las arrugas propias de una persona que tendría ahora mismo más de 60 años, vistiendo un atuendo con perlas y una tiara adornando su rubio cabello.

Así hubiera asistido Diana a la coronación de su exesposo, según una IA. ChatGPT y redes sociales.

'Diana y Selena eran demasiado para este mundo'

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues muchos indicaron que seguramente sería viral a cada paso que diera, de tener redes sociales, sobre todo dando a conocer su activismo alrededor del mundo.

"Como influencer sí la tendría en mis contactos"; "Pienso que tanto Diana como Selena Quintanilla eran demasiado para este mundo"; "Siempre hermosa y elegante, con una sencillez que emanaba a kilómetros, pero con su corazón triste. Lo que pasó estaba destinado a suceder, sin embargo, creo que nunca podrán llenar su lugar. Camila lo sabe y lo proyecta", fueron varios de los comentarios que recibió la publicación en Twitter.

⚠️⚠️ASÍ ES COMO ESTARÍA LLEGANDO DIANA DE GALES EL DÍA DE HOY (en apariencia física) A LA CORONACIÓN DE SU ESPOSO CARLOS III⚠️⚠️ #Coronation

(si las cosas hubiera sido diferentes)😡



Con 61 años de edad, sería una mujer de mundo, activista social, filántropa y con una agenda 3… pic.twitter.com/74kvwjm7wZ — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) May 6, 2023

También fueron difundidas algunas imágenes realizadas con ChatGPT por parte de la revista Elle, sobre cómo luciría en este momento la princesa Diana y qué vestido habría llevado a la coronación de Carlos III. La IA respondió que "es difícil saber con certeza lo que Lady Diana hubiera hecho en una situación hipotética, ya que su fallecimiento en 1997 dejó muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, es posible que Lady Diana hubiera asistido a la coronación de su exesposo, el príncipe Carlos III de Inglaterra, si ella estuviera viva".

Son preguntas que sabemos nunca tendrán respuesta, sin embargo, la Inteligencia Artificial nos ayuda a, por lo menos, tener mejor plasmadas las imágenes que de pronto se nos vienen a la cabeza cuando aplicamos el inexistente "hubiera".