Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp el 30 de noviembre

Muchos pensamos que no necesitamos renovar nuestro celular porque creemos que sigue siendo funcional. "Lo uso para lo que lo tengo que usar, no para cosas más allá de los mensajes, las llamadas y las redes sociales", dicen varios que tienen todavía celulares con modelos de antaño y que han decidido mantenerse con ellos no porque no puedan cambiarlos, sino porque simplemente no quieren.

Quizá esta información los haga cambiar de opinión, pues para el 30 de noviembre, la lista de celulares que te presentaremos a continuación dejarán de tener WhatsApp, dejándote incomunicado, si es que tú eres asiduo a utilizar esta app de mensajería, una de las más importantes en el mundo.

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp el 30 de noviembre

Los celulares que se quedarán sin WhatsApp para este 30 de noviembre son los siguientes:

Samsung Galaxy Core

​Samsung Galaxy Trend Lite

​Samsung Galaxy Ace 2

​Samsung Galaxy S3 mini

​Samsung Galaxy Trend II

​Samsung Galaxy X cover 2

​LG Optimus L3 II Dual

​LG Optimus L5 II

​LG Optimus F5

​LG Optimus L3 II

​LG Optimus L7II

​LG Optimus L5 Dual

​LG Optimus L7 Dual

​LG Optimus F3

​LG Optimus F3Q

​LG Optimus L2 II

​LG Optimus L4 II

​LG Optimus F6

​LG Enact

​LG Lucid 2

​LG Optimus F7

​Huawei Ascend Mate

​Huawei Ascend G740

​Huawei Ascend D2

​Sony Xperia M

​Lenovo A820

​ZTE V956 UMI X2

​ZTE Grand S Flex

​ZTE Grand Memo

​Faea F1THL W8

​Winko Cink Five

​Winko Darknight

​Archos 53 Platinum

​iPhone 6S

​iPhone SE

​iPhone 6S Plus

Celulares sin WhatsApp. Especial

¿Por qué se quedarán sin WhatsApp?

Quienes se quedarán sin WhatsApp son aquellos Android 4.1 o inferior; o en su defecto, si tienes iPhone iOS 11 o inferior. Para que puedas saber con seguridad qué versión tienes, en el caso de Android ve a Ajustes, luego a Sistemas y actualizaciones y ahí revisas si tu teléfono tiene alguna actualización.

En el caso de los iPhone, ve a Ajustes, luego a General y en Actualización de Software puedes revisar si tienes un iOS nuevo.