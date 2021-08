Top 10 de los mejores gadgets para el regreso a clases 2021

Muchos estudiantes regresaron a clases este lunes, sin embargo, los alumnos que aún se encuentran en educación básica, entraran al próximo ciclo escolar hasta el 30 de agosto. En cualquier caso siempre es bueno preparar todo lo que necesitarás para tus jornadas escolares y, ya que muchas escuelas optarán por un modelo híbrido o completamente a la distancia, es bueno considerar los gadgets necesarios para este regreso a clases.

Así que si aún no has considerado a la tecnología dentro de tu lista de útiles escolares, aún estás a tiempo para cazar algunas ofertas que las tiendas departamentales sacan en temporada de regreso a clases.

Sólo recuerda evaluar qué es lo que verdaderamente necesitas y priorizarlo sobre aquello que puede esperar un poco más. Lo importante es que tu experiencia académica, sea en línea o presencial, sea lo más agradable posible. Por ello, en esta ocasión te presentamos los mejores gadgets para el regreso a clases 2021.

lee más Tips para la compra de útiles escolares en este regreso a clases

Computadoras y laptops: Un esencial para las clases online

Si tu escuela ya estableció que las clases se realizarán vía remota, la mejor inversión que puedes hacer es una computadora, ya sea de escritorio o portátil, pues además de ser una aliada excelente para las clases en línea, te permitirá mantener ordenados tus apuntes, tareas y proyectos escolares.

Si tienes oportunidad de cambiar tu equipo de cómputo en este regreso a clases, no dudes en hacerlo, ya que esta es una herramienta esencial para las clases online Foto: Pixabay

Ventilador para laptop: Evita que tu equipo se caliente

En caso de que te decantes por usar laptop en este ciclo escolar sería bueno que consideres cuántas horas al día vas a utilizar tu equipo, ya que muchas veces, estas computadoras se calientan cuando permanecen mucho tiempo operando o conectadas. Así que para evitar que tu ordenador eleve demasiado su temperatura, un gadget que debes considerar para este regreso a clases es un ventilador para laptop.

Los ventiladores para laptop tienen presentaciones que van desde pequeños hasta grandes artefactos Foto: Amazon

Lectores de libros digitales: Estudia, aprende y cuida tus ojitos en este regreso a clases

Es un hecho que en la escuela leemos mucho, y una ventaja de la actualidad es que muchos libros se alojan en bibliotecas virtuales, lo cual además de facilitar el acceso a estos materiales, permite que ahorres hojas y cuides a los arbolitos, pero ¿qué hay de tu vista?

Pasar horas enfrente de una pantalla digital provoca afectaciones en tu visión debido a la cantidad de brillo a la que expones a tus ojos. Es por esto que empresas como Amazon crearon artefactos para leer tus libros favoritos sin la molestia de reflejos y luces brillantes. Así que si ya sabes que este ciclo escolar vas a leer mucho, un gadget de utilidad para este regreso a clases puede ser un Kindle.

Puedes personalizar tu lector de libros digitales con diferentes fundas que protejan tu biblioteca virtual Foto: Amazon

Audífonos y micrófonos, los aliados perfectos para las clases en línea

Si vas a continuar con las clases en línea, la mejor recomendación de gadget para este regreso a clases son unos audífonos con micrófono integrado, ya que con ellos evitarás que las conversaciones de tu hogar se filtren a la clase, lo que a su vez te permitirá concentrarte mejor en lo que dice el profesor y no en lo que platican tus hermanos.

Hay diversos modelos de audífonos con micrófono integrado, tales como los enfocados para gamers, mismos que cuentan con diseños cómodos y mega coloridos Foto: Mercado Libre

Otra opción es comprar los audífonos y el micrófono por separado. En la actualidad hay varios modelos en el mercado que van de precios económicos hasta diseños más sofisticados, en cualquier caso, estos gadgets permitirán que el grito de los vendedores de gas y fierro viejo no se escuchen mientras estás exponiendo o participando en tus clases online.

lee más Gadgets que no deben faltar para el Home Office

Memoria USB: No dejes que tus archivos se pierdan en este regreso a clases

¿Cuántas veces no se te ha borrado un archivo de tu computadora? Si esto te pasa con frecuencia o comienzas a notar que tu computadora tiene fallas, lo mejor es no arriesgarse y resguardar tus archivos importantes en una memoria USB. Así, en caso de que tu equipo colapse, se formatee o simplemente quieras renovarlo, tus archivos permanecerán intactos y no tendrás que empezar tu proyecto desde cero una noche antes… A menos que lo hayas procrastinado, claro está.

¿Fan de los gadgets kawaii? Entonces no dejes de buscar los diseños más tiernos de memorias USB Foto: Mercado Libre

Gadgets para el regreso a clases: Despídete del papel con los cuadernos inteligentes

Si eres la morra o el morro de los plumones posiblemente este cuaderno revolucione tu manera de hacer apuntes, ya que además de ser amigable con el medio ambiente gracias a que es reutilizable, permite que escanees todas tus notas para después subirlas a la nube.

Un gadget innovador y de mucha utilidad para este regreso a clases es sin lugar a dudas el cuaderno inteligente Foto: Amazon

Y ni te preocupes por la presentación, ya que en realidad, este gadget para el regreso a clases se siente como un cuaderno tradicional, aunque la ventaja es que sus hojas especiales permiten que desvanezcas lo que habías plasmado en ellas, dejando el lienzo blanco para un nuevo dibujo, apunte o boceto.

lee más Dispositivos inteligentes que debes adquirir este 2021

Soporte para celular: Que tu teléfono no se mueva durante las clases online

Si tomas tus clases online por medio de tu celular, es importante que busques darle estabilidad para que no te la pases sosteniéndolo mientras tus profesores dan su explicación, ya que ello puede provocar que te atrases y te pierdas de anotaciones importantes.

No dejes que tu celular te impida tomar cómodamente las clases online Foto: Coppel

Por esto, te recomendamos explorar los soportes para celular que ofrece el mercado, los hay de varios estilos, tamaños y precios, tú eliges cuál es el que se adapta mejor a tus gustos y necesidades.

Lámpara de mesa inteligente: Que la luz no te frene en este regreso a clases 2021

Cuando eres estudiante muchas veces te quedas despierto hasta tarde y si tienes que compartir cuarto con algún familiar, esto puede molestarlo, por eso siempre es bueno contar con una lámpara y su optas por una inteligente podrás sincronizarla con Google o con Alexa para ajustar el color e intensidad de la luz que necesitas para estudiar y concentrarte para tus tareas o exámenes.

Uno de los mejores gadgets para este regreso a clases es una lámpara inteligente Foto: Amazon

E incluso hay algunos diseños que cuentan con reloj, lo cual es ideal para que tengas un control del tiempo que le dedicas a tu estudio sin que tengas la tentación de caer en las garras distractoras del celular.