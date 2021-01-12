¿Hay vida extraterrestre? NASA detecta señales de radio en luna de Júpiter

La NASA sobrevuela Júpiter y sus lunas con una sonda que es parte de la misión Juno, la cual detectó señales de radio en la luna Ganímedes de ese planeta.

En el 2011 la NASA inició la misión que salió desde el Centro Espacial Kennedy y se espera que continúe activa durante cinco meses más.

Juno ya ha revelado nueva información sobre el planeta Júpiter y uno de los datos que ha arrojado es que detectó señales de radio en Ganímedes, la luna más grande de ese planeta.

Y es que aunque pudiera pensarse que las ondas de radio son una muestra de vida extraterrestre, lo cierto es que, de acuerdo con el científico Patrick Wiggins, embajador de la agencia espacial estadunidense, la señal de radio captada en la luna de Júpiter no tiene origen alienígena y ésta tendría una función natural.

“El proceso se llama inestabilidad del maser del ciclotrón (CMI). Los electrones que generan la señal de radio también pueden causar auroras en el espectro ultravioleta lejano, un fenómeno también observado por la cámara en Juno”, señaló Wiggins al diario El Confidencial.

A pesar de que no se trate de una señal extraterrestre, Wiggins mencionó que es posible que encuentren alguna señal de vida fuera de la Tierra, “creo que hay vida allá fuera, pero todavía estoy esperando pruebas que lo comprueben”.

Fue en Ganímedes en donde se detectó las ondas de radio. Este satélite natural es el más gran de Júpiter y de todo el sistema solar, contando con un diámetro de 5 mil 268 kilómetros, mayor al de Mercurio con 4 mil 879.4 kilómetros, es el único satélite natural que cuenta con campo magnético, por lo que, si orbitara alrededor del sol, podría considerarse como planeta.