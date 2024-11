‘Esa derecha no la trae ni el Canelo’: Banda musicaliza al ritmo de ‘Rocky’ una pelea callejera |VIDEO

A través de las redes sociales se volvió viral una pelea entre dos hombres, quienes al ritmo de "Gonna Fly Now" se enfrentaron.

Una banda que estaba en el lugar no dudó en musicalizar la pelea con la canción "Gonna Fly Now", que forma parte de la película de Rocky.

En el video que circula por medio de X se puede ver que dos hombres, uno vestido de color rojo y otro de gris comienzan a pelarse en un sitio donde hay polvo, mientras que cuando se cayó comenzó la musicalización por parte de una banda que se encontraba en el sitio.

El de color rojo iba ganado la pelea y cuando tiró a su oponente lo dejó levantarse, acción que fue aplaudida por los internautas, quienes señalaron que eso fue pelear “limpio”.

Usuarios en redes sociales reaccionan a la pelea callejera en México

¡México mágico!😅



Imágina vivir en Europa y perderte joyas como esta; una banda ambienta una pelea callejera al ritmo de "Rocky".pic.twitter.com/LS5t8GCJe7 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 7, 2024

Los internautas no hicieron esperar sus comentarios, en algunos reconocieron que el de color rojo fue un buen oponente, mientras que otros lo compararon con el Canelo Álvarez.

"Y la reina de la primavera esperando que termine la función de box para que empiece su desfile. Es de destacar que aunque el de rojo tenía vulnerable al otro vato cuando estaba tirado, lo dejo levantarse para seguir peleando", “¡Puuum! ¡Esa derecha no la trae ni el Canelo Álvarez, no podía quedar mal ante su dama y su retoño!“, ”México mágico“, ”estas si son peleas, no como las del innombrable", “jajaja que bonito es pelear a puño limpio. Y bien por la banda que amenizo la pelea", indicaron.

“Que buena ambientación, ¿a cómo la hora? ,” Debieron hacerlo con las de Dragon Ball", “mucho mejores que el Canelo”, “faltaron las chelas y las botanitas . Pero bueno no se puede todo en la vida“, ”en el segundo 35 aproximadamente, el contrincante de suéter rojo conecta un recto a la mandíbula de su opone, que lo hizo morder el polvo en México estos peleoneros casi siempre terminan de cuñados", “deveras que qué ingenio tenemos los mexicanos en cualquier ámbito de la vida".

