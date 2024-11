Accord, la app que te ayuda a organizar mejor las labores del hogar; así funciona

La era digital se encuentra entre una disputa, puesto que algunas personas aseguran que las herramientas tecnológicas tienen una gran desventaja para la humanidad, pero la realidad, es que otros consideran, que existen apps sumamente útiles para el desarrollo de distintas actividades del ser humano.

Ante lo ya mencionado, existe una app que ayuda a las personas a distribuir las labores del hogar. Un hallazgo que puede beneficiar a las personas que destinan gran parte de su tiempo a mantener el orden y la limpieza de su vivienda.

Existe una app que ayuda a distribuir y organizar las labores domésticas. ı Foto: Pixabay

De acuerdo con un análisis de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llamado 'Labores de cuidado y trabajo doméstico no remunerado' publicado en su sitio web en 2021, se indicó que las mujeres dedican más de 30 horas a la semana en el desarrollo de las actividades domésticas. Inclusive, más de 2.8 horas al días más que los hombres.

Sin embargo, aunque lo mencionado es una problemática que tiene gran profundidad y necesita de la intervención de diferentes factores para poder resolverlo, no hay duda que una aplicación que ayude a organizar las labores domésticas puede ser una gran iniciativa.

¿Qué app ayuda a las tareas del hogar?

Accord es una aplicación desarrollada en Suecia, que promete ayudar con las actividades domésticas distribuyendo y registrando las tareas domésticas dentro de la familia. Inclusive, los más pequeños del hogar también pueden participar con pequeñas actividades.

Cabe resaltar, que esta aplicación nació con la idea del estudiante, Víctor Fredrikson, cuando su padre se cansó de decirle que ordenara su habitación. “Sabía que acababa de comenzar a estudiar programación en la KTH (Escuela Real Politécnica de Suecia) y me dijo: ‘¿Por qué no programar una aplicación para no tener que pensar en ello todo el rato?‘“, indicó.

Asimismo, el joven menciona que dicha app fue creada con la finalidad de convertir las tareas domésticas en recompensas. Cada que se haya completado una tarea, se permite mostrar gratitud a los demás con el envío de un corazón, o un pulgar.

La aplicación que está vigente desde el 5 de septiembre, permite a los usuarios incluir las tareas en la aplicación, y la hora en la que deben estar terminadas. Posteriormente, los involucrados pueden seguir la evolución de las tareas, y si es necesario enviar hasta un recordatorio.

Además, el joven de 22 años señaló, “Queremos que las personas participen en discusiones familiares sobre las tareas domésticas, que hagan visible el trabajo invisible, que sepan quién está haciendo qué para ayudar a iniciar esta discusión".