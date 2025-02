¡Capibara salva el día! Policía se disfraza de capibara para atrapar a narcotraficante en San Valentín | VIDEO

Un agente de la Policía Nacional de Perú (PNP) se disfrazó de capibara, un roedor que se ha vuelto viral en las redes sociales, para atrapar a un traficante de drogas en el distrito sur de Lima.

El agente, bajo el camuflaje de esta criatura tan peculiar, fue recibido por el sospechoso, quien lo confundió con un regalo de San Valentín, sin saber que el encuentro terminaría con su arresto.

El coronel Pedro Riojas Tipto, quien es jefe del Escuadrón Verde de la PNP, en entrevista para medios dijo: “Cuando tocamos la puerta, nadie se imaginaba que dentro del disfraz estaba un terna (policía infiltrado), creyó que, efectivamente, le estaban llevando un regalo. Si no nos hubiéramos disfrazado de este personaje, no nos hubieran abierto la puerta y no lo hubiéramos intervenido”.

"Policía capibara" detiene a un hombre vendedor de drogas. ı Foto: X, @PoliciaPeru

El Escuadrón Verde de la PNP efectúo la estrategia

La operación fue ejecutada por el Escuadrón Verde de la PNP, una unidad especializada en la lucha contra delitos menores y faltas que afectan la seguridad pública en Lima. Esta unidad es conocida por llevar a cabo redadas de una manera poco convencional, usando disfraces de superhéroes, personajes de películas de terror o, en esta ocasión, un capibara para sorprender a los delincuentes. A lo largo de los años, el Escuadrón Verde ha ganado popularidad por su creatividad y enfoque en métodos poco ortodoxos para garantizar la seguridad ciudadana.

#Lima🚔💥| ¡Capibara en acción! 👊

En Lurín, el grupo Terna, utilizando su estrategia de mimetización, capturó a un comercializador de drogas en flagrancia delictiva.

Se hallaron más de 1700 envoltorios de PBC y marihuana.

¡Un golpe más contra el TID! 💪#PolicíasEnAcción 🕵️ pic.twitter.com/yrFzwEivZc — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 14, 2025

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron un total de mil 700 paquetes de cocaína y marihuana en el domicilio.

Por medio de la cuenta oficial de X, de la Policía Nacional del Perú, compartieron el video del momento en el que el policía disfrazado de capibara capturó al vendedor de sustancias prohibidas y describió: "¡Capibara en acción! En Lurín, el grupo Terna, utilizando su estrategia de mimetización, capturó a un comercializador de drogas en flagrancia delictiva. Se hallaron más de 1700 envoltorios de PBC y marihuana. ¡Un golpe más contra el TID! #PolicíasEnAcción".

