Chef de la taquería ‘El Califa de León’ pensó que por su estrella Michelin, había ganado unas llantas | VIDEO

El año pasado, se hizo viral el reconocimiento que obtuvo la taquería conocida como El Califa de León, la cual obtuvo una estrella Michelin, importante reconocimiento en el mundo de la gastronomía, al darse solo a los lugares más exquisitos del mundo.

Esto provocó que El Califa de León se convirtiera en una de las taquerías más visitadas en la Ciudad de México, pues todos querían probar el restaurante que tenía una estrella Michelín. La mención buscaba un taco autóctono en México, que fuera sencillo, rico y de buena calidad, además de incluir solo tres ingredientes: carne, maíz y verdura.

Chef de ‘El Califa de León’ no sabía lo que implicaba la estrella

En entrevista con Jessie Cervantes en EXA, el chef Arturo Rivera habló sobre cómo consiguió el reconocimiento y reveló que no sabía lo que implicaba el mismo, lo que lo llevó a tener una peculiar confusión que se ha viralizado en redes sociales.

“Yo nunca busqué un premio, simplemente atendía y hacía con esmero mi trabajo. (...) Un 8 de mayo, me llegaron unos invitados a probar los tacos, pero nunca me dijeron que eran investigadores”, mencionó Rivera.

Menciona que no se consideraba a su mismo un chef y que no sabía cuál era la magnitud del premio que recibió, al grado en que pensó que había ganado unas llantas: “Es que yo pensé que me había ganado unas llantas para mi bocho, escuchas Michelin y (piensas) en llantas. Me dijeron que me había ganado algo mejor.” comentó.

Por la popularidad del restaurante, el chef compartió que ha llegado a repartir más de 3 mil 100 tacos en un solo turno de 8 horas se encuentra agradecido por la oportunidad.

La relación entre las llantas y las estrellas Michelin

Sí es la marca Michelin, fabricante de neumáticos, la que premia a los mejores restaurantes del mundo don estrellas. Se trata de una estrategia de marketing que nació a inicios del siglo XX.

Fue en 1900 que se creó la guía Michelin para promocionar la venta de autos. La primera edición incluía mapas, instrucciones para cambiar una rueda, dónde repostar y un listado de lugares para comer y alojarse. Fue hasta 1926 que la guía comenzó a valorar con estrellas la calidad de los restaurantes.