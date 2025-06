Vandalizan auto Mercedes AMG de Vlad “El Ruso” y suben video a redes

El influencer Vlad “El Ruso” denunció que su auto Mercedes Benz AMG Black Edit fue vandalizado y los responsables subieron un video sobre el hecho aplataforma de TikTok.

A través de sus redes sociales explicó cómo ocurrieron los hechos y las acciones que tomará contra los responsables.

El influencer y empresario mexicano, es conocido por su canal de YouTube (@Vladkruso) y TikTok (@vladk.ruso), donde comparte contenido sobre autos de lujo, subastas de vehículos y su empresa Carmexio, dedicada a la importación y venta de autos usados y seminuevos, muchos adquiridos en subastas en Estados Unidos.

El viernes 13 de junio el influencer subió un video a las plataformas sociales donde informó lo ocurrido.

“Quiero denunciar una injusticia que nos acaba de pasar. Amigo como ustedes saben tenemos varios vehículos en la colección de Carmexio, y uno de esos vehículos que se supone que estaba en un lugar muy seguro, el lugar donde vivo, un residencial elitista en Polanco fue vandalizado”, explicó.

Vlad "El Ruso" denunció que vandalizaron su Mercedes AMG y que interpondra una demanda. ı Foto: Instagram

“Los hechos quedaron viralizados en tiktok por unas personas que se les hizo gracioso el poder subir este video y pues este delito a redes sociales y lo más gracioso es que el Residencial en el que vivo captó los hechos en las cámaras de videovigilancia detectaron la persona que fue y no han hecho nada al respecto”, añadió.

El influencer aseguró que en el residencial en el que vive no ha encontrado el apoyo que esperaba y que se debería cumplir por contrato con los residentes.

“En cuanto yo me di cuenta que estos hechos ocurrieron y vandalizaron el vehículo hice mi notificación formal como lo indica el protocolo y no me han dado el seguimiento que marca el reglamento interno de colonos”, señaló.

Señaló como responsables a un residente que al parecer es un banquetero y a personas que él tiene contratadas.

“Lo que realmente me preocupa es que no hay ningún responsable incluyendo que todo está en redes sociales viralizado, que está en las cámaras de videovigilancia y que hay un contrato que me respalda que me protege pero parece que todas las instancias me abandonaron y tengo que recurrir a hacer este tipo de publicaciones que me apena bastante, pero yo como padre tengo que proteger el patrimonio de mi familia”, añadió.

Adelantó que ya prepara acciones legales tanto contra el residente como contra la administración del residencial.

“Voy a hacer todo lo necesario para que sea justicia, actualmente junto con mi familia y mi equipo legal estamos preparando dos demandas uno en contra del residente por permitir la vandalización hacia mis bienes y otro hacia la administtación de este residencial”, advirtió.