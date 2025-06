Así lucía Kamila Rodrigues, la modelo brasileña que ahora es monja | FOTOS

Kamila Rodrigues Cardoso, originaria de Patos de Minas, Brasil, decidió cambiar por completo su vida al convertirse en monja. Conocida en redes sociales como hermana Eva, Kamila fue modelo y reina de belleza durante su adolescencia, ganando competencias como Miss Continente Teen Sol Naciente.

Sin embargo, una crisis interna, motivada por la pérdida de su padre a los nueve años, la llevó a replantearse su camino espiritual y dejar el glamour.

Un video donde vendía artículos religiosos en la calle la volvió viral, lo que desató elogios y propuestas amorosas.

La religiosa comentó: “Me han pedido que me case con ellos… pero ser la esposa de Jesús es una de las vocaciones más hermosas que existen”, dejando claro que su corazón está consagrado a Dios, sin caer en distracciones.

Así lucía la joven modelo antes de ser monja.

El antes y el después de la hermana Eva ı Foto: Captura de pantalla TikTok @irmaevaa

¿Quién es Kamila Rodriguez, la modelo brasileña que ahora es monja?

“Durante mi época como modelo, pensé que había encontrado mi vocación. Pero a los 9 años, perdí a mi padre … empecé a sufrir depresión y ansiedad, y empecé a pensar que ser modelo ya no me llenaba el corazón", confesó en The Noite.

A los 18 años ingresó al convento y adoptó el nombre de Eva, inspirado en la figura bíblica: “Fue sacado de las costillas de Adán y vivió con el aliento de Dios”. Esta decisión respondió a un llamado interno profundo, impulsado por su admiración hacia una monja que, en una homilía, encarnó para ella una luz inspiradora.

Hoy, con apenas 21 años, la hermana Eva ha ganado notoriedad en redes sociales por su belleza y su compromiso espiritual. Un video donde vendía artículos religiosos en la calle la volvió viral.

Su vida ahora transcurre con firmeza entre hábitos religiosos y presencia digital. Aunque mantiene un perfil discreto, participa activamente en redes junto a otras religiosas de su congregación —la Congregación Sancta Dei Genitrix, bajo el aval del padre José Ribamar R. Dias— compartiendo su labor comunitaria y espiritual.

En su discurso, no descuida su aspecto personal: “Se maquilla y se cuida para ofrecer su mejor versión a Jesús, a quien llamó su ‘esposo’”. Esto refleja su firme convicción de que la dedicación física también puede ser una forma de servicio espiritual.

El testimonio de hermana Eva encarna un potente mensaje de transformación personal: de reina de belleza a religiosa dedicando su vida a Dios. Su historia ha inspirado a muchos, al mostrar que, aunque el mundo de la moda y lo espiritual parezcan opuestos, es posible encontrar un propósito profundo. Ser madre espiritual y guía, más allá de los reflectores, es la misión que ha abrazado.