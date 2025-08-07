Las IMPRESIONANTES FOTOS de la erupción del volcán Kilauea, en Hawái

El volcán Kilauea, ubicado en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, volvió a rugir con fuerza, regalando imágenes impresionantes que capturan su imponente actividad.

La lava se elevó a alturas de hasta 90 metros y cubrió cerca del 20% del cráter Halemaʻumaʻu, en lo que se convirtió en el episodio eruptivo número 30 desde diciembre de 2024.

Episode 30 of the ongoing Halemaʻumaʻu eruption of Kīlauea volcano, Hawaii, began at 1:20 a.m. local time and ended at 12:55 p.m. Geologists were busy collecting data from the eruption, including a helicopter trip to the caldera floor to sample lava for chemical analysis. pic.twitter.com/0j3IaGxVmm — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) August 7, 2025

Un espectáculo natural en plena madrugada

Según reportes del Observatorio de Volcanes de Hawái (HVO), la erupción comenzó a intensificarse a las 12:55 am hora local, cuando se observaron salpicaduras de lava en el respiradero norte del cráter. Solo un minuto después, a las 12:56 am, la lava comenzó a desbordarse intensamente, dando inicio a una nueva fase de flujos activos.

A las 1:12 am., el respiradero sur también entró en erupción y una nueva fisura se abrió en el extremo sur del cráter, acompañada por pequeños sismos y una leve deformación del terreno, señales claras de movimiento magmático subterráneo.

La actividad continuó aumentando y a las 1:20 am se registraron fuentes de lava que alcanzaron entre 10 y 20 metros de altura, creciendo visiblemente en intensidad en cuestión de minutos.

Impresionante fuente de lava en Hawái. ı Foto: Europa Press

Una erupción anunciada

El lunes 4 de agosto, el HVO ya había detectado señales tempranas de una posible erupción. A las 5:51 a. m. se observaron pequeños flujos de lava en el respiradero norte, que cesaron brevemente ocho minutos después. Estas señales forman parte de un patrón observado en fases anteriores del actual ciclo eruptivo, iniciado el 23 de diciembre de 2024.

Desde esa fecha, el Kilauea ha presentado múltiples episodios con breves pausas, cada uno marcado por espectaculares fuentes de lava desde respiraderos dentro del cráter Halemaʻumaʻu.

Las imágenes más recientes de esta nueva erupción están capturando la atención del mundo por su impactante belleza natural, lo que confirma para muchos que el volcán Kilauea es uno de los más activos del planeta.

Erupción de lava en el volcán Kilauea de Hawái ı Foto: Europa Press

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT