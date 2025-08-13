¿Por qué se celebra el Día Internacional del Lobo el 13 de agosto?

El Día Internacional del Lobo busca educar sobre la importancia de esta especie, erradicar estigmas negativos y promover su conservación.

Cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional del Lobo, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia ecológica de esta especie y los desafíos que enfrenta, particularmente el lobo mexicano (Canis lupus baileyi), una subespecie en grave peligro de extinción.

En este contexto, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México destacó el trabajo realizado por los tres Centros de Conservación de la Vida Silvestre de la capital: Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes. Estos espacios han sido fundamentales para la recuperación de esta emblemática especie del norte de México.

En México, el lobo mexicano es símbolo de éxito en programas de reproducción y protección. ı Foto: IPN

En las últimas décadas, estos centros han registrado un logro notable: el nacimiento de 43 camadas de lobo mexicano, lo que representa cerca de 190 crías nacidas bajo cuidado profesional. El Centro de San Juan de Aragón ha sido especialmente clave por aportar un linaje esencial para restaurar la diversidad genética de la especie.

“El lobo mexicano es un ejemplo de cómo la conservación científica puede revertir el camino hacia la extinción”, señaló Fernando Gual Sill, director general de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre. Según Gual Sill, este avance ha sido posible gracias a los esfuerzos coordinados entre zoológicos, centros de conservación y expertos internacionales.

¿Traen de vuelta al lobo terrible? Esto es lo que se sabe... ı Foto: Gráficos|Julio Loyola y Roberto Alvarado

Mitos que dañan a esta especie

Durante siglos, los lobos han sido víctimas de una mala reputación: feroces, traicioneros, enemigos del hombre. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que son fundamentales para el equilibrio natural y que, lejos de ser una amenaza, son clave para restaurar ecosistemas degradados.

Además, los conflictos entre lobos y humanos, especialmente en zonas ganaderas, pueden prevenirse con estrategias adecuadas, sin recurrir a la violencia ni a su exterminio.

¿Cómo puedes ayudar?

El Día Internacional del Lobo no solo es una fecha para aprender, sino para actuar. Aquí algunas formas de apoyar:

Infórmate y comparte contenido confiable sobre los lobos.

Apoya a organizaciones que trabajan por la conservación del lobo mexicano.

Promueve la educación ambiental en tu comunidad.

Visita zoológicos o centros de conservación certificados y conoce más sobre esta especie.





Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FB