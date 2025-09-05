Día del Hermano: ¿Por qué se celebra hoy?

El Día del Hermano celebra hoy 5 de septiembre, se celebra en distintos países, en una jornada dedicada a rendir homenaje a uno de los vínculos más significativos de la vida.

Aunque no es una festividad oficial en todo el mundo, cada vez más personas aprovechan la ocasión para reunirse con sus hermanos y hermanas, recordando la influencia que ejercen en el desarrollo personal y en el bienestar emocional. Así como existen fechas dedicadas a las madres, los padres o los abuelos, los hermanos también cuentan con su propia jornada.

Un hermano o hermana se refiere a dos o más personas que están genéticamente emparentadas por vínculos consanguíneos o de afinidad, que comparten uno o ambos padres. Es una de las relaciones de parentesco más importantes, definida por una fuerte conexión emocional.

Esta conmemoración no se limita únicamente a los lazos de sangre, pues de igual forma reconoce a quienes, sin compartir genética, construyen relaciones fraternales basadas en la solidaridad, el cariño y la lealtad incondicional.

Este homenaje busca destacar la cercanía de los hermanos en el desarrollo de la vida y la importancia de los lazos familiares.

¿Por qué se celebra en esta fecha?

Está fecha fue elegida en memoria de la Madre Teresa de Calcuta, fallecida ese día en 1997. Esta mujer de origen albanés, nacionalizada india, dedicó su vida a obras sociales alrededor del mundo y fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad en 1950. Junto a sus hermanas religiosas llevó consuelo y esperanza a miles de personas necesitadas.

Aunque la mayoría de los países el 5 de septiembre se festeja el Día del Hermano, en otros como en Argentina, se celebra el 4 de marzo.

"Todo acto de amor es una obra de paz, por pequeño que sea".



Curiosidades sobre los hermanos

Los hermanos menores son más extrovertidos que los mayores, probablemente porque están acostumbrados a lidiar con muchas personas y hablar para llamar la atención.

Se dice que cuando el hermano menor nace, el hogar ya se encuentra lleno de gérmenes que ayudan a que el sistema inmune se fortalezca, lo que hace más fuerte al niño. por lo que los hermanos menores son más saludables.

Aunque los hermanos puedan parecerse a nivel físico, generalmente no son iguales en personalidad. Quizás tenga que ver con la necesidad de diferenciarse, pero no hay conclusiones al respecto.

Por otro lado, los hijos únicos maduran más rápido estando en una casa cuyas interacciones son en su mayoría con adultos, y donde los juguetes son solo para una persona, el niño madura más rápido y aprende a pensar como adulto. Pero, quienes crecen con hermanos pasan más tiempo en juegos y peleas, retrasando la salida de la infancia.

