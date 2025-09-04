Luego de casi una década, la espera terminó y Hollow Knight: Silksong ya está disponible. Este videojuego es la secuela del aclamado Hollow Knight (2017), desarrollada por el estudio independiente australiano Team Cherry.

En esta nueva aventura los jugadores pueden tomar el control de Hornet, la princesa protectora de Hallownest, un personaje recurrente de la entrega original. Luego de ser capturada, Hornet es transportada al reino de Pharloom, donde debe emprender un ascenso mortal hasta la cima de una deslumbrante ciudadela.

Además, incluye más de 200 enemigos, más de 40 jefes y un sistema de misiones dividido en varias categorías. El lanzamiento ya causó que varias tiendas digitales colapsaran.

Hollow Knight: Silksong: Precio en México y hora de salida

Hollow Knight: Silksong se lanzó oficialmente este jueves 4 de septiembre de 2025 y está disponible en múltiples plataformas, como Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch (incluido el modelo 2), PlayStation 4 y 5, así como Xbox One y Series X/S.

Team Cherry anunció que Hollow Knight: Silksong estará al alcance de tu mano por $19.99 dólares estadounidenses. En México, el videojuego tiene un costo de $227.99 pesos en eShop, $227.99 pesos en Steam, $349 pesos para Microsoft Store y $19.99 dólares para PlayStation Store.

El precio es bastante accesible, por lo que es una grata sorpresa para los fans de Hollow Knight.

Vanquish foes.

Ascend to the peak.

Restore a kingdom’s hope.

Hollow Knight: Silksong is out now!



Play now on #NintendoSwitch2 and #NintendoSwitch: https://t.co/3lKnxJSxj8 pic.twitter.com/btHWcBytnT — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 4, 2025

Este juego continúa el estilo Metroidvania con plataforma en 2D, combates refinados y exploración profunda. Hornet se mueve ágilmente usando herramientas elaboradas que reemplazan al sistema de amuletos del juego original.

También presenta un robusto sistema de misiones en cuatro categorías: Gather, Wayfarer, Hunt y Grand Hunt. Y se agregan nuevas mecánicas de curación mediante seda y dos nuevas monedas (Shell Shards y Rosaries).