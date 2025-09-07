Niños Héroes: esta era su edad al morir en batalla

Dieron su vida por defender al país

Los Niños Héroes de Chapultepec son recordados por su valentía durante la batalla del 13 de septiembre de 1847. Seis cadetes del Colegio Militar dieron su vida enfrentando la invasión del ejército estadounidense.

En ese momento del conflicto, Chapultepec se convirtió en un punto estratégico, además de ser la sede del Colegio Militar, donde se encontraban más de 100 alumnos y cerca de 800 soldados

Se han contado diversos relatos sobre estos Niños Héroes del Castillo de Chapultepec, sin embargo, más allá de su heroísmo, algo que impacta es su corta edad. Aquí te decimos cuántos años tenía cada uno al morir.

Niños Héroes ı Foto: Redes sociales

¿Qué edad tenían los Niños Héroes?

Francisco Márquez

Nacimiento: 8 de octubre de 1834, en Guadalajara, Jalisco

Edad al morir: 13 años. El más joven de los Niños Héroes. Ingresó al Colegio Militar en enero de 1847

Vicente Suárez

Nacimiento: 3 de abril de 1833, en Puebla

Edad al morir: 14 años. Ingresó al Colegio Militar a los 12 años. Fue el primero en morir durante la batalla

Agustín Melgar

Nacimiento: 28 de agosto de 1829, en Chihuahua

Edad al morir: 18 años. Su cuerpo fue hallado tras la defensa del Castillo de Chapultepec

Fernando Montes de Oca

Nacimiento: 29 de mayo de 1829, en la Ciudad de México

Edad al morir: 18 años. Fue aceptado en el Colegio Militar en enero de 1847. Su cuerpo fue recuperado días después de la batalla

Juan Escutia

Nacimiento: 25 de febrero de 1827, en Tepic, Nayarit

Edad al morir: 20 años. Se arrojó desde el castillo envuelto en la bandera de México

Juan de la Barrera

Nacimiento: 26 de junio de 1828, en la Ciudad de México

Edad al morir: 19 años. Subteniente de artillería, formó parte del Batallón de Zapadores

Niños Héroes ı Foto: Segob

