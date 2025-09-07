Niños Héroes: esta era su edad al morir en batalla

Los Niños Héroes de Chapultepec son recordados por su valentía durante la batalla del 13 de septiembre de 1847. Seis cadetes del Colegio Militar dieron su vida enfrentando la invasión del ejército estadounidense.
En ese momento del conflicto, Chapultepec se convirtió en un punto estratégico, además de ser la sede del Colegio Militar, donde se encontraban más de 100 alumnos y cerca de 800 soldados
Se han contado diversos relatos sobre estos Niños Héroes del Castillo de Chapultepec, sin embargo, más allá de su heroísmo, algo que impacta es su corta edad. Aquí te decimos cuántos años tenía cada uno al morir.
¿Quiénes fueron los Niños Héroes?
¿Qué edad tenían los Niños Héroes?
Francisco Márquez
- Nacimiento: 8 de octubre de 1834, en Guadalajara, Jalisco
- Edad al morir: 13 años. El más joven de los Niños Héroes. Ingresó al Colegio Militar en enero de 1847
Vicente Suárez
- Nacimiento: 3 de abril de 1833, en Puebla
- Edad al morir: 14 años. Ingresó al Colegio Militar a los 12 años. Fue el primero en morir durante la batalla
Agustín Melgar
- Nacimiento: 28 de agosto de 1829, en Chihuahua
- Edad al morir: 18 años. Su cuerpo fue hallado tras la defensa del Castillo de Chapultepec
Fernando Montes de Oca
- Nacimiento: 29 de mayo de 1829, en la Ciudad de México
- Edad al morir: 18 años. Fue aceptado en el Colegio Militar en enero de 1847. Su cuerpo fue recuperado días después de la batalla
Juan Escutia
- Nacimiento: 25 de febrero de 1827, en Tepic, Nayarit
- Edad al morir: 20 años. Se arrojó desde el castillo envuelto en la bandera de México
Juan de la Barrera
- Nacimiento: 26 de junio de 1828, en la Ciudad de México
- Edad al morir: 19 años. Subteniente de artillería, formó parte del Batallón de Zapadores
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT