Olocoons 2025: ¿Cuántos son y cuándo salen las figuras coleccionables?

Los Olocoons fueron una de las promociones más exitosas de Bimbo en la década de los dos mil, donde además de mostrar tarjetas, figuritas y stickers, incluso contaban con un programa que se transmitía a través de televisión abierta en el canal 5.

¿Qué son los Olocoons?

Inspirada en una serie de figuras de Inglaterra llamadas Smelly Beasts, los famosos Olocoons fueron creados a semejanza de estos ambientadores con diferentes olores y formas que fueron todo un éxito entre el público más joven.

han pasado literal más de 20 años y yo sigo utilizando los olocoons bimbo como referencia olfativa pic.twitter.com/rif7mPExCY — Demonia (@bellybarrs) July 17, 2025

Desde el año 2023, han existido rumores en redes sociales sobre el regreso al mercado de estos personajes por parte de Bimbo, aunque en ese entonces no tuvo el mismo impacto que durante su primer lanzamiento.

Fue a inicios del 2025 que se filtró la posible colección de los nuevos Olocoons. Ahora, en redes sociales ya circulan quienes muestran que ya han podido encontrar los stickers y figuras tipo llavero en las tiendas cercanas.

Según esto, se tratan de 16 figuras en total. Sus nombre son:

Batski- Manzana Mondoclor- Ajo Caramor- Caramelo Torgazu- Menta Vegitelias- Rosas Manguiblur- Frutas Jabalor- Especies Bashau- Mora Azul Nulbee- Capuchino Manguiblur- Frutas Squalion- Shampoo Mirliux- Jabón Siley- Piña Langalu- Sandía Pifiux- Nuez Migo- Chile

VOLVIERON LOS OLOCOONS!! mi favorito siempre fue migo uwu cual fue el suyo pic.twitter.com/hRvSBsNBoK — Y3im3r (La coneja de chicle) (@Y3im3r_On) August 25, 2025

Los nuevos Olocoons ya se encuentran disponibles en diversas tiendas. Hay que mencionar que no se encuentran en todos los empaques, sino que hay que tener suerte para encontrar las figuritas. De este modo, hay tanto figuras como 21 stickers que puedes encontrar.

Recordemos que además de ser coleccionables, los personajes también buscaban generar consciencia ambiental a través de su programa de televisión y actividades educativas.

Este componente ecológico fue clave para consolidar su éxito inicial, por lo que muchos se preguntaban si esta esencia se mantendrá en la nueva colección, aunque de momento no existe algún indicio al respecto.