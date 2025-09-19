Goga, bailarina tabasqueña, se disculpa tras polémico show con la bandera en Reforma, Chiapas

Ante la controversia, publicó un video de disculpa en redes sociales, aclarando que nunca quiso faltar al respeto a los símbolos patrios y que su actuación fue parte de su estilo artístico

Durante la celebración del Grito de Independencia en Reforma, Chiapas, se generó polémica por la actuación de Yoana de la Cruz, mejor conocida como “Goga”, una bailarina originaria de Tabasco.

El espectáculo, que incluyó movimientos rítmicos propios de su estilo de baile, llamó la atención de medios y usuarios de redes sociales por el uso de la bandera de México durante su presentación.

El hecho ocurrió en el escenario principal del municipio, en un evento conmemorativo al aniversario de la Independencia. Muchos espectadores, así como internautas, consideraron que el uso del lábaro patrio en un show de carácter artístico y con movimientos improvisados era inapropiado y una falta de respeto.

La polémica se amplificó al observarse la presencia de menores de edad en el público.

Ante la controversia, Yoana de la Cruz publicó un video de disculpa en sus redes sociales. En él explicó que su intención nunca fue faltar al respeto a los símbolos patrios y que los movimientos realizados durante el show respondían a su estilo de baile, el cual a veces requiere improvisación.

Asimismo la bailarina señaló que la vestimenta que portó, de inspiración mexicana, fue diseñada por ella misma y que su intención fue mostrar orgullo por la cultura mexicana, no generar polémica.

El incidente refleja un debate más amplio sobre la libertad artística versus el respeto a los símbolos nacionales. Mientras algunos usuarios consideran que la presentación constituyó un uso indebido de la bandera, otros argumentan que el arte y la creatividad no deben limitarse por interpretaciones rígidas sobre los símbolos patrios.

Las autoridades locales y organizadores del evento no emitieron comentarios oficiales sobre sanciones o medidas adicionales, pero el hecho ha generado discusión en redes sociales y medios sobre los límites del entretenimiento en actos cívicos.

Con su disculpa, Goga buscó aclarar su intención y ofrecer respeto a los ciudadanos, al tiempo que defendió su labor artística. La polémica sirve como recordatorio sobre la sensibilidad que despiertan los símbolos nacionales, así como la importancia de contextualizar la creatividad en eventos públicos.

