El trágico VIDEO de Sara Gómez, joven que fue asesinada en Nueva York

El Video de Sara Gómez Nueva York está causando indignación en las redes sociales, su familia pide justicia para su hija y también para evitar que otras jóvenes sean víctimas de otra tragedia similar.

Sara Gómez era una joven venezolana que salió a la calle con su familia por las calles de Manhattan cuando de repente perdió la vida a manos de un sujeto que estaba molestándola minutos antes.

El impactante video de la muerte de Sara Gómez

Todo sucedió en el barrio de Elmhurst, Queens, alrededor de las 4 am y quedó grabado en video.

La joven salió a convivir con su familia en la noche y dejar el lugar en el que se encontraba un hombre en estado de ebriedad empezó a acosar a Sara, de acuerdo con los reportes de la familia y los testigos.

Antes del accidente la familia de Sara Gómez enfrentó al sujeto por acosar a la joven ı Foto: Especial

El sujeto empezó a molestar a la joven, así que su mamá y su padrastro la defendieron y se lanzaron contra el hombre de 38 años de edad identificado como Edwin Cruz Gómez para que dejara de molestar a la joven.

En unas grabaciones que circulan en redes sociales se puede ver el momento de la discusión, cuando Sara aún estaba con vida. El padrastro intentó golpear al tipo pero la familia finalmente decidió alejarse del lugar y seguir su camino tranquilamente, incluso se fueron caminando por el lado contrario de la acera para evitar seguir la pelea con Edwin Cruz Gómez.

Sin embargo, mientras la joven se alejaba del lugar con su familia en la banqueta, una camioneta se aproximó a toda velocidad y atropelló brutalmente a la chica.

Momentos antes del accidente ı Foto: Especial

La camioneta se fue contra la joven y la aplastó contra un poste, por lo que la chica quedó prensada entre el poste y la camioneta. La mamá de Sara también fue lesionada, pues quedó tirada en el piso tras el impacto.

Pero inmediatamente se levantó a ayudar a su hija, entre ella y el padrastro de Sara intentaron mover el coche y hasta le tocaron las ventanas del vehículo al sujeto para que se echara para atrás, pero el hombre hizo caso omiso.

Edwin Cruz intentó huir tras haber matado a la joven, pero en su intento de huida chocó contra otros vehículos y las autoridades lograron detenerlo.

De acuerdo con la información el asesino de Sara condujo el auto bajo los efectos del alcohol, el hombre ya fue detenido y se le acusa de homicidio y conducir en estado de ebriedad.

Asesino de Sara Gómez habla tras ser detenido

Según la información de medios estadounidenses, Edwin Cruz Gómez se declaró inocente del asesinato y aseguró que lo que pasó fue un accidente.

Sin embargo, los usuarios de Internet no lo creen y aseguran que el hombre sí lo hizo con la intención de matar a la joven, tras el rechazo.

Edwin Cruz Gómez es de origen hondureño, el ICE presnetó la orden de detención contra este hombre que había ingresado de manera ilegal a Estados Unidos.