Acróbata muere durante un acto de circo tras fuerte caída

Una acróbata llamada Marina Barceló murió de manera trágica en un circo de Alemania el pasado 27 de septiembre, después de haber caído de una altura de aproximadamente cinco metros en medio de una presentación.

Si bien la acróbata llevaba más de diez años trabajando en circos y destacaba por sus saltos y actos arriesgados, su muerte ha generado conmoción en la comunidad artística del país, que ahora buscan cómo mejorar las condiciones de seguridad en estas actividades.

Muere acróbata en circo alemán

Los hechos ocurrieron en un acto circense que se llevaba a cabo en la ciudad de Bautzen, Alemania. El accidente ocurrió cuando la joven de 27 años de edad, Marina Barceló, se preparó para realizar un salto de altura.

A pesar de su formación como gimnasta y gran experiencia, la mujer perdió el equilibrio al intentar el salto y cayó contra el suelo, donde permaneció tendida frente a los asistentes al circo en el horario de las 17:00 horas.

Cabe mencionar como dato importante que al momento de realizar la hazaña, Marina no llevaba puestos los cables de seguridad o algún otro elemento que pudo haber salvado su vida.

Si bien se activaron los protocolos de seguridad y emergencia por parte de la organización del evento, no se pudo hacer nada para reanimar a la joven. Según el portavoz de la Policía, Stefan Heiduck, “el equipo de intervención en crisis se puso inmediatamente en marcha”, dijo.

Después del incidente, las personas que asistieron al espectáculo salieron de la carpa y se canceló el resto de la presentación, así como los próximos espectáculos, por el luto.

Las redes sociales de Marina Barceló se llenaron de mensajes como los siguientes: