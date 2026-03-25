¿Quién es DoctoraJovs, la creadora de contenido que conquista las redes con sus videos?

Una creadora de contenido está causando furor en redes sociales debido al contenido que comparte, y se trata de la DoctoraJovs; quien comparte contenido sobre salud y también contenido para adultos.

Por medio de su cuenta de TikTok, en donde tiene más de 1.3 millones de seguidores, la DoctoraJovs comparte información sobre diversos temas relacionados con la salud, incluyendo métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y consejos para sus seguidores.

La DoctoraJovs cuenta con varias redes sociales en donde acumula millones de seguidores, como YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook e incluso canales exclusivos con contenido para adultos.

DoctoraJovs ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es DoctoraJovs?

Jovanna Isabel Ortega Gómez es una creadora de contenido que cuenta con título como médico general y una maestra en Nutrición Clínica, que es conocida como la DoctoraJovs, y también es conocida como la "Dra Sensual".

En el podcast Rayos X, la doctora Jovanna compartió que recientemente la despidieron de uno de sus empleos en una institución académica debido al contenido explícito para adultos que comparte, esto pese a que la escuela la contrató sabiendo que hacía este tipo de contenido.

Este despido no es el primero que enfrenta la creadora de contenido, pues en 2023 la doctora Jovanna fue despedida sin justificación del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado de Baja California (ISSSTECALI).

La doctora señaló que el despido injustificado del ISSSTECALI podría deberse al contenido que realiza, pues este ocurrió luego de que abriera su cuenta en OnlyFans, y de que se filtraran fotografías y videos de ella.

DoctoraJovs ı Foto: Captura de pantalla

Debido a la demanda laboral interpuera por la doctora, en 2025 el ISSSTECALI tuvo que pagar una indemnización de más de 800 mil pesos, mientras que el director general del Issstecali, Dagoberto Valdez dijo que su despido fue debido a que fue contratada por sustitución, y no por su contenido para adultos.

En redes sociales la DoctoraJovs ha compartido las cirugías estéticas a las que se ha sometido, e incluso los usuarios de redes sociaes señalaron que posiblemente utilizaría el dinero de la indemnización para someterse a otra cirugía estética.

Por medio de su canal de YouTube, la doctora Jovanna publica videos más extensos en los que comparte información sobre temas relacionados con la salud; como la alopecia, mitos, y crisis post parto.

@doctorajovs Nuevo video en mi canal de YouTube @DoctoraJovs ¡Recuerda dar like, suscribirte y activar la campanita! ♬ sonido original - DoctoraJovs

También comparte videos en los que cuenta anécdotas personales y chismes, incluyendo experiencias que tuvo cuando trabajaba dentro de los hospitales.

En cuanto al contenido para adultos, la “Dra Sensual” cuenta con un canal VIP de Telegram, Loverfans y OnlyFans, en las que; de acuerdo con la información de su cuenta de X, comparte sesiones en vivo para sus sucriptores.

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