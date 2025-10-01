Video de las 3 chicas de Argentina que fueron halladas sin vida

El caso de Brenda, Morena y Lara, que fueron halladas sin vida en una casa de Florencio Valera en Argentina, se perfila como uno de los casos más atroces de la actualidad, ahora que se ha especulado sobre que el video de la tortura a las 3 chicas, circula por la Deep Web.

El asesinato de las tres chicas generó gran impacto en redes sociales y actualmente, existe el video que captó a las jóvenes con vida mientras iban de camino a un trabajo, subiendo a un carro. Te contamos todo lo que sabemos al respecto.

El último video de las tres chicas

Brenda del Castillo y Morena Verdi tenían 20 años de edad, mientras que Lara tenía apenas 15. Las tres fueron vistas por última vez en una rotonda de la localidad de La Tablada. Fueron captadas por última vez por una cámara de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo de La Matanza.

El último video de las tres chicas ı Foto: Especial

El auto era una Chevrolet Tracker blanca que pasó por ellas a las 21:30 horas del viernes 19 de septiembre. Cabe mencionar que la patente del vehículo estaba duplicada, lo que complicó su hallazgo. No se alcanza a ver quien maneja, aunque se sabe que la menor de edad subió en el asiento de adelante y las otras dos chicas, en el asiento de atrás.

¿Qué les pasó a las 3 chicas?

Se reporta que sus celulares fueron apagados al mismo tiempo y que uno de ellos se encendió después. Tras cuatro días sin hacer contacto e investigaciones de familiares, los tres cadáveres fueron hallados cerca de la zona donde se habría encendido el teléfono.

Hasta ahora son doce los detenidos bajo sospecha; la teoría principal relaciona el asesinato con una venganza por una banda narco liderada por un narcotraficante peruano, pues una de ellas se habría quedado con droga de la organización delictiva.

Se mencionó que los cuerpos estaban descuartizados al momento de ser encontrados. Según los primeros detalles de la autopsia, las jóvenes fueron torturadas con gran brutalidad antes de ser asesinadas.

“A mis primas me las entregaron descuartizadas en dos bolsas”, dijo la prima de dos de las víctimas a la prensa. Por su parte, la madre de Brenda pidió justicia por su hija: “Era una nena buena y ninguna de las tres se merecía terminar como terminaron”, señaló.

En ese sentido, uno de los detalles más turbios es que medios de comunicación argentinos aseguran que habría un video de las 3 chicas siendo torturadas que circula por la Deep Web, lo que deja ver lo retorcido y aterrador del caso.