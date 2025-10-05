Muere influencer en El Capitán de Yosemite durante transmisión en vivo | VIDEO

Un escalador de 23 años murió el pasado miércoles en el Parque Nacional Yosemite durante una transmisión en vivo en la red social TikTok.

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, el famoso escalador Balin Miller, quien tenía 23 años, se encontraba tratando de recuperar un equipo que estaba atascado, y durante esto cayó desde El Capitán de Yosemite, ubicado en la cordillera Sierra Nevada de California, Estados Unidos.

La caída provocó la muerte del joven escalador, quien se encontraba en la cima de este monolito de granito, que se encuentra a unos 914 metros de altura.

Mientras esta joven promesa estaba en la cima de la famosa pared vertical una bolsa de equipo que llevaba atrás de él se atascó, por lo que este no dudó en descender para solucionar el problema.

De acuerdo con la publicación de la red social Facebook de Tom Evans, un fotógrafo de Yosemite, la cuerda del escalador no llegaba a donde se encontraba su bolsa del equipo por una gran diferencia de distancia, pero el joven no se percató de esto.

Al descender y no contar con la longitud necesaria de cuerda para poder recuperar su equipo, Balin Miller se descolgó del extremo de su cuerda, lo que es un error común que pone en riesgo la vida de muchos practicantes de rápel.

De acuerdo con medios locales, los funcionarios del Parque Nacional Yosemite no brindaron información, declaraciones ni comentarios, mismos que solicitaron vía correo electrónico.

La madre de Brian Miller, Jeanine Girard-Moorman, confirmó mediante redes sociales este suceso, “Con gran pesar debo decirles que mi increíble hijo murió hoy durante un accidente de escalada” escribió la madre del montañista en redes sociales.

Impacto en vivo: Balin Miller, influencer y alpinista de 23 años, cae mortalmente desde El Capitan en Yosemite durante una transmisión en directo. La tragedia sacude a la comunidad internacional y reaviva el debate sobre los peligros de la escalada extrema y la exposición en… pic.twitter.com/p7fZYEEKna — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 5, 2025

Balin Miller escalando ı Foto: Instagram @balin.miller

¿Quién es Balin Miller?

Balin Miller era una joven promesa del montañismo, quien con sus increíbles hazañas comenzaba a llamar la atención de otras personas dedicadas a escalar.

Este escalador de 23 años ya había hecho rutas en la Patagonia y en la Sierra Nevada, pero lo que marcó una diferencia en su popularidad fue un ascenso que realizó en la cara sur del Denali en junio.

El monte Denali es la montaña más alta de América del Norte, está ubicada en la cordillera norte de Alaska y cuenta con una altitud de 6 mil 190 metros.

El 17 de junio de este año el nombre de Balin Miller comenzó a ser publicado, pues este joven fue la primera persona en la historia en lograr la escalada que es conocida como Directa Eslovaca completamente solo.

Balin Miller fue la primer persona en completar la Directa Eslovaca completamente solo ı Foto: Especial

Esta es considerada una de las rutas más desafiantes y técnicas del continente, la cual fue conquistaba por primera vez en 1984 por un equipo esloveno, de ahí el nombre.

Esta escalada dura aproximadamente 53 días, y durante este tiempo la joven promesa tuvo que ascender solo el Pilar Norte del Monte Hunter, que cuenta con 4 mil 483 metros de altura, lo que lo ace el pico más alto de este monte, y el tercero más alto de la cordillera del Parque Nacional Denali.