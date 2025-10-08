3I ATLAS, en vivo | trayectoria

El gran tamaño y las características inusuales del cometa han llamado la atención.

Fenómeno astronómico sin precedentes — En el vasto silencio del espacio, un visitante fugaz se abre paso por nuestro vecindario cósmico: el cometa 3I/ATLAS, un cuerpo helado proveniente de otra estrella que atraviesa por primera y única vez el Sistema Solar.

Descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema de observación ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile, este cometa se ha convertido en el tercer objeto interestelar identificado por la ciencia moderna, después de ‘Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019.

A diferencia de los cometas comunes, 3I/ATLAS no pertenece a nuestro sistema estelar. Su trayectoria es hiperbólica, lo que significa que no está ligado gravitacionalmente al Sol y que, tras su paso, continuará su viaje hacia el espacio interestelar.

Su recorrido está siendo seguido por observatorios de todo el mundo, así como por plataformas en línea como The Sky Live, que permiten observar en tiempo real su posición tridimensional.

¿Cuál es su trayectoria?

De acuerdo con la NASA, el cometa alcanzará su punto más cercano al Sol (el perihelio) entre el 29 y el 30 de octubre de 2025, a 1.4 unidades astronómicas (~210 millones de km). Antes de ese momento:

3 de octubre: paso cercano a Marte a ~29 millones de km

3 de noviembre: acercamiento a Venus a 0.64 AU

19 de diciembre: Tendrá su máximo acercamiento a la Tierra, 1.8 AU (~268 millones de km)

Aunque no representa peligro para nuestro planeta, estos encuentros permiten estudiar su composición y trayectoria con detalle.

3I/ATLAS captado por Gemini North. ı Foto: NSF NOIRLab (vía New York Post)

Una cápsula de información interestelar

Uno de los hallazgos más sorprendentes es la alta concentración de metales como níquel y hierro en su coma, detectada por telescopios como Gemini Observatory. Este comportamiento es poco común en cometas, que suelen ser ricos en hielo y polvo. El análisis de 3I/ATLAS podría ofrecer pistas sobre la formación planetaria en otros sistemas solares.

Tras su encuentro con Júpiter en marzo de 2026, el cometa seguirá su camino hacia el espacio profundo. “Cada visitante interestelar es como una cápsula del tiempo que nos trae información de otros rincones de la galaxia”, explicó Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra del JPL.

Observación en tiempo real

Su brillo seguirá siendo visible para telescopios durante las próximas semanas. Plataformas como TheSkyLive permite a aficionados y científicos seguir su trayectoria tridimensional en tiempo real.

MSL