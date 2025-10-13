Piloto salva la vida de pasajeros luego de que un avión presentara fallas | VIDEO

Usuarios publicaron un video en redes sociales, esperando que este llegue a la capitana Andrea Navarrete, pues quieren agradecerle que esta les salvó la vida luego de un suceso que les dio un “gran susto” durante un vuelo.

Por medio de un video, usuarios agradecen a la capitana Andrea Navarrete, quien se encontraba pilotando un vuelo de la compañía Volaris que se dirigía de Las Vegas, Estados Unidos, hacia Guadalajara, Jalisco este 12 de octubre.

De acuerdo con la información que se encuentra en el video, el vuelo Y41741 presentó fallas en los dos sistemas de despresurización en el avión, por lo que

Las personas a bordo del avión se encuentran con las máscara de oxígeno de emergencia puestas, mientras que se escucha que reciben la indicación de guardar sus aparatos electrónicos mientras se realiza el aterrizaje.

“Queremos que este video llegue a ella para agradecerle su valentía y su admirable trabajo” se lee en el video en el que los usuarios agradecen también al equipo de sobrecargos del vuelo, quienes ayudaron a las personas que se encontraban a bordo a permanecer en calma en todo momento.

De acuerdo con la aerolínea Volaris, el vuelo 1741 tuvo que descender y retornar hacia Las Vegas, Nevada, luego de que se reportara una posible falla de presurización.

Reiterando que su prioridad es la seguridad de sus clientes y de sus trabajadores, también informó que los pasajeros y la tripulación que se dirigían hacia Guadalajara pudieron desembarcar de manera segura en el aeropuerto del que habían despegado, por lo que se encuentran en buen estado.

Precisaron que se les brindó apoyo a todos los pasajeros para que pudieran llegar a su destino lo más rápido posible, y lamentaron los invonveniente que este hecho pudiera ocasionarles.

Comunicado de la aerolínea Volaris sobre el vuelo 1741 ı Foto: Redes Sociales

¿Qué hacer en caso de despresurización en un avión?

La despresurización es la pérdida de aire en una cabina de avión, y esta ocurre cuando el aire escapa de la cabina o el sistema falla, por lo que esta pierde presión.

Al percatarse de esto, los pilotos inician un descenso de emergencia para colocarse en una altitud segura para que quienes se encuentren a bordo puedan respirar sin la necesidad de utilizar las máscaras de oxígeno.

En caso de que esto ocurra, las personas a bordo deben colocarse la máscara de oxígeno de manera inmediata, y seguir las indicaciones que reciban por parte de la tripulación del vuelo.

Las personas a bordo pueden sentir una diferencia en la presión del ambiente, así como dolor en los oídos, dolor de cabeza, somnolencia y una ráfaga de viento, por lo que posiblemente requieran atención médica luego de aterrizar.