YouTube se cae e Internautas se divierten con MEMES

YouTube se cae e Internautas se burlan con MEMES

YouTube se cayó este miércoles 15 de octubre, dejando todo tipo de reacciones entre los usuarios. Y es que a pesar de ser una plataforma muy utilizada por la audiencia para mirar videos largos, nunca falla que en algún momento, un sitio tan importante presente fallas.

La caída de YouTube ha afectado a miles de usuarios en diversas regiones del mundo. De acuerdo con el sitio Downdetector, las denuncias de fallas en el servicio superaron las 300 mil a nivel global, destacando los problemas para reproducir videos, acceder a contenido o cargar la plataforma.

Oh, creo que se cayo Youtube, si es verdad, es la primera vez que veo pasar esto pic.twitter.com/DKoc6Mi6jy — Alex Mortis (@AlexMega37) October 15, 2025

En ese sentido, usuarios reportaron errores como pantallas negras, mensajes de “ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde” o carga infinita de la plataforma. Los fallos alcanzaron a YouTube Music y YouTube TV.

Las redes sociales no perdieron la oportunidad de hacer memes sobre la caída del sitio web, como una manera de entretenerse mientras el servicio se reestablecía o simplemente de sacar algunas risas tras la caída.

En ese sentido, muchos tuvieron que dar la terrible noticia a otros usuarios de la plataforma.

No los quiero asustar pero YouTube está caído, no es internet, es mundial pic.twitter.com/lDZUNAvmFo — Elzbth (@izbth03) October 15, 2025

Otros se compadecen de las personas que utilizan los videos para actividades de su vida diaria como comer o dormir, usando esos videos largos para entretenerse o relajarse.

YouTube se cayó justo cuando me senté a comer pic.twitter.com/HuTGwnLCfg — Tupapi 🎃 (@alfredosastree) October 15, 2025

How it feels trying to sleep without YouTube #YouTubeDown pic.twitter.com/Ld5EoiDl30 — Harry (@HarryAyy_) October 16, 2025

Otros tuvieron que entrar a redes sociales como X (antes Twitter) para asegurarse de que su problema con ver videos no fuera una falla única y que todos estaban afectados por la misma.

Everyone rushing to 𝕏/Twitter to see if their YouTube is not working #youtubedown pic.twitter.com/3TcWiioUTP — ໊ (@ChristSaves33) October 16, 2025

Aunque la falla no era total. A pesar de que YouTube se había caído, los usuarios señalan que de todas maneras se podían ver los anuncios, aunque muchos nos los queramos saltar siempre que hay oportunidad.