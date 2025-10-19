Así puedes crear una imagen de tu mascota con IA para Día de Muertos

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) es cada vez más común y muchos utilizan el servicio virtual para crear imágenes que no todos podrían realizar con facilidad. De este modo, los mexicanos han encontrado la manera de celebrar el Día de Muertos y recordar a sus mascotas.

Ya sean perros, gatos o cualquier otra mascota que ya no está contigo, la Inteligencia Artificial nos da una oportunidad de verlos de nuevo y celebrar su paso por esta vida, sobre todo en el Día de Muertos, ya que actualmente se ha creado una tendencia en redes sociales para ello.

¡Ya vienen! 🐾



Este 27 de Octubre, no olvides ponerle su ofrenda a tu mejor amigo 🕯️🐶



Una de las mayores tradiciones mexicanas, es poner una ofrenda a los seres queridos, para que regresen a casa y disfruten de todo lo que en vida les hacía felices 🧵✨ pic.twitter.com/FIcCyz16ke — Dilo con perritos (@DiloConPerritos) October 27, 2023

En ese sentido, los dueños de animalitos que han fallecido muestran a través de redes sociales las imágenes de ellos como si regresaran del Mictlán para visitarnos, como se dice que ocurre el 27 de octubre, día dedicado a la llegada de las mascotas.

¿Cómo hacer la imagen de tu mascota con IA para Día de Muertos?

Si quieres participar en la tendencia y tener una imagen bonita que incluso puedes utilizar para tu ofrenda este año, te compartimos lo que debes hacer para realizarla de la mejor manera. Los pasos son los siguientes:

Abre la app o el sitio de Google Gemini. Prepara una foto de tu mascota elegida y súbela a la conversación. Escribe el siguiente prompt: “Crea una imagen del perro de la foto en donde se encuentre sobre una pasarela o puente que está profusamente decorado con flores de cempasúchil de color naranja brillante. Este puente se extiende hacia el fondo, cruzando lo que parece ser un paisaje nocturno festivo. Hay varias velas encendidas a los lados de la pasarela y algunas calaveras pequeñas (posiblemente de azúcar o decorativas) en el suelo de flores. La decoración y la atmósfera recuerdan fuertemente a las representaciones del Día de Muertos mexicano, particularmente el camino y el puente que conectan el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. En el cielo oscuro de la noche, se ven grandes fuegos artificiales explotando. No cambies su rostro.” Envía el prompt con la imagen.

Así de fácil, puedes tener tu imagen IA de Gemini con tus perros, gatos o cualquier otra mascota para el Día de Muertos, una forma de recordar a tus seres queridos.