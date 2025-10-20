“¡Quiere llorar!"

‘¡Que la bajen!’: usuarios del Metro Monterrey ‘sacan’ a mujer que defendió el vagón exclusivo

Todo ocurrió después del partido entre Rayados y Pumas; la joven amenazó con jalar la palanca de emergencia

Mujer defiende uso exclusivo del vagón del metro en Monterrey y la sacan del tren
Mujer defiende uso exclusivo del vagón del metro en Monterrey y la sacan del tren Foto: Especial
Por:
Mariel Caballero

Una fuerte polémica se desató en Monterrey, Nuevo León, luego de que una mujer fuera agredida físicamente y expulsada del vagón exclusivo para mujeres en el Metro, tras exigir que se respetara este espacio reservado para usuarias y menores de edad.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 18 de octubre, después del partido entre Rayados de Monterrey y Pumas en el Estadio BBVA, alrededor de las 19:00 horas.

De acuerdo con medios locales, en los videos que circulan en redes sociales se aprecia que, ante la gran afluencia de usuarios, varios hombres ingresaron al vagón exclusivo, algunos de ellos vistiendo la camiseta del equipo local.

TE RECOMENDAMOS:
Inés Ramírez Pérez, la mujer oaxaqueña que se realizó una cesárea a ella misma
Esto se sabe

Este es el caso de Inés Ramírez Pérez, la mujer que se hizo una cesárea a ella misma

Molesta por la situación, la mujer les pidió que salieran del vagón, argumentando que se trataba de un espacio destinado únicamente a mujeres. Su reclamo generó incomodidad entre los pasajeros, quienes reaccionaron con gritos y empujones.

Ante la negativa de los hombres, la joven amenazó con jalar la palanca de emergencia para detener el servicio, lo que desató una confrontación.

En las imágenes se observa cómo varios pasajeros, hombres y mujeres, la jalonean e intentan impedir que active la palanca, mientras se escuchan gritos de “¡Que la bajen!, ¡Que la bajen!”.

Finalmente, un grupo de personas la empuja fuera del vagón, provocando que caiga al suelo. Dentro del tren, algunos usuarios aplauden y se burlan gritando: “¡Quiere llorar, quiere llorar!”.

El video del incidente se viralizó rápidamente en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, donde miles de usuarios condenaron la agresión y exigieron sanciones para quienes participaron en el ataque, mientras que otros aplauden lo sucedido asegurando que la mujer ‘exageró’ el asunto y provocó la agresión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
28 de octubre, día de San Judas Tadeo
El santo de las causas perdidas

¿Qué oración se puede hacer el 28 de octubre, día de San Judas Tadeo?