‘¡Que la bajen!’: usuarios del Metro Monterrey ‘sacan’ a mujer que defendió el vagón exclusivo

Mujer defiende uso exclusivo del vagón del metro en Monterrey y la sacan del tren

Una fuerte polémica se desató en Monterrey, Nuevo León, luego de que una mujer fuera agredida físicamente y expulsada del vagón exclusivo para mujeres en el Metro, tras exigir que se respetara este espacio reservado para usuarias y menores de edad.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 18 de octubre, después del partido entre Rayados de Monterrey y Pumas en el Estadio BBVA, alrededor de las 19:00 horas.

De acuerdo con medios locales, en los videos que circulan en redes sociales se aprecia que, ante la gran afluencia de usuarios, varios hombres ingresaron al vagón exclusivo, algunos de ellos vistiendo la camiseta del equipo local.

Molesta por la situación, la mujer les pidió que salieran del vagón, argumentando que se trataba de un espacio destinado únicamente a mujeres. Su reclamo generó incomodidad entre los pasajeros, quienes reaccionaron con gritos y empujones.

Ante la negativa de los hombres, la joven amenazó con jalar la palanca de emergencia para detener el servicio, lo que desató una confrontación.

En las imágenes se observa cómo varios pasajeros, hombres y mujeres, la jalonean e intentan impedir que active la palanca, mientras se escuchan gritos de “¡Que la bajen!, ¡Que la bajen!”.

Finalmente, un grupo de personas la empuja fuera del vagón, provocando que caiga al suelo. Dentro del tren, algunos usuarios aplauden y se burlan gritando: “¡Quiere llorar, quiere llorar!”.

El video del incidente se viralizó rápidamente en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, donde miles de usuarios condenaron la agresión y exigieron sanciones para quienes participaron en el ataque, mientras que otros aplauden lo sucedido asegurando que la mujer ‘exageró’ el asunto y provocó la agresión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT