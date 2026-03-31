Luna Rosa 2026: ¿Cúando es y cuál es su significado?

La Luna Rosa marca el inicio de la primavera cada año, por lo que este fenómeno resulta muy importante para algunas culturas que utilizan el calendario lunar para varias actividades.

Pese a que su nombre puede indicar que la Luna se verá rosa, este satélite natural de la Tierra no tendrá un color distinto, pues se verá del mismo color del que recurrentemente aparece en el cielo nocturno.

Esta Luna de abril es conocida como la Luna Rosa debido a que las tribus nativoamericanas nombraban cada una de las 12 lunas llenas dependiendo de lo que ocurría en cada temporada.

Luna Rosa ı Foto: Especial

¿Cuándo es la Luna Rosa y qué significa?

El miércoles 1 de abril la Luna llena alcanzará su máximo esplendor alrededor de las 20:11 horas del centro de México, y esta es conocida como la Luna Rosa.

La Luna Rosa recibe este nombre en referencia a la planta phlox, que es de las primeras en florecer su follaje de tonos rosas, blancos y morados cuando comienza la primavera en la región norte .

Aunque el punto máximo de brillo de la Luna llena de abril será este miércoles 1 de abril, a partir de este 31 de marzo y hasta el 2 de abril las personas podrán disfrutar de esta fase lunar a simple vista.

Luna Rosa ı Foto: Especial

Para poder observar la Luna no se requiere algún aditamento adicional, pero si quieres ver sus detalles con mayor precisión puedes utilizar binoculares o telescopios pequeños.

Los binoculares que funcionan para observar a detalle la Luna son aquellos tipo 7x50 o 10x50, porque con estos incluso se pueden aprecias los cráteres del satélite natural de la Tierra.

Los telescopios de aumento ocular funcionan para poder localizar a la Luna, y es recomentable utilizar un filtro polarizador o de contraste para poder lograr reducir el brillo intenso durante la etapa de Luna llena.

La Luna tiene ocho fases lunares que se repiten durante el ciclo lunar, que tiene una duración aproximada de 29.5 días:

Luna nueva

Cuarto creciente

Primer cuarto

Gibosa creciente

Luna llena

Gibosa menguante

Tercer cuarto

Cuarto menguante

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