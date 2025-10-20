VIDEO de Trump en un avión burlándose de los manifestantes en su contra causa controversia

Donald Trump y su video en un avión donde su burla de los manifestantes del "No Kings".

Donald Trump no ha desperdiciado la oportunidad de usar las redes sociales a su favor en todos los aspectos posibles. A través de publicaciones en la plataforma digital Truth realiza anuncios que rápidamente hacen eco en la opinión pública global. Sin embargo, el presidente estadounidense también se divierte, y usa estos medios para burlarse de todo lo que no le gusta.

En más de una ocasión, Trump se ha “subido al tren” de la inteligencia artificial, y en vez de rechazarla por los riesgos y dilemas éticos de crear videos con el rostro de personas famosas, ha aprovechado estas funcionalidades al máximo.

Así, en su red social Truth, hemos visto videos de Trump haciendo todo tipo de excentricidades: desde arrestando a su antecesor Barack Obama hasta apoderándose de la Casa Blanca por décadas. Ahora, subió un video que volvió a generar controversia y debate, especialmente por su carácter grotesco.

El video de Trump aventando desechos a sus detractores desde un avión

El pasado sábado, millones de personas salieron a las calles en masivas protestas en los 50 estados de Estados Unidos y otras ciudades del mundo (incluida San Miguel de Allende, Guanajuato) para manifestarse contra la presidencia de Donald Trump, bajo el lema “No Kings” (traducido como “No queremos reyes”).

Aspecto de una bandera de "No Kings" frente a un retrato del presidente Donald Trump, en Washington. ı Foto: Reuters

Trump no desperdició la oportunidad de burlarse de la situación y, a través de su red social Truth, publicó un video donde dejó clara su opinión de esta marcha.

En el material generado con Inteligencia Artificial, se mira cómo Donald Trump, con una corona de rey, aborda un avión de guerra y lo vuela sobre una ciudad estadounidense. Al sobrevolar una multitud de manifestantes, abre la cabina ¡y avienta toneladas de estiércol contra ellos!

De esta forma, Trump deja clara su postura contra las multitudinarias manifestaciones de No Kings. No emitió declaraciones, no se enojó con nadie, solo aplicó la tradicional frase de: “Una imagen dice más que mil palabras”.

Sin embargo, el video generó controversia en redes sociales, pues a muchas personas les pareció una representación grotesca.

Una manifestación de No Kings en Washington, DC. ı Foto: Reuters

Un total aproximado de 7 millones de personas marcharon en las protestas “No Kings” el sábado, incluyendo manifestaciones en más de dos mil 700 localidades de Estados Unidos. Solo en Nueva York participaron más de 100 mil personas, y hubo marchas significativas en varias ciudades grandes como Los Ángeles, Filadelfia y Washington D.C.

