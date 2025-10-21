Esta es la historia verdadera del día de San Judas Tadeo

San Judas Tadeo es conocido como el santo a quien los creyentes le rezan por las causas perdidas y las situaciones desesperadas.

Debido a esto, el santo se ha convertido en un símbolo de esperanza y fidelidad, por lo que los feligreses fieles a San Judas Tadeo lo celebran el 28 de octubre.

Alrededor de San Judas Tadeo hay un sin fin de historias que cuentan los milagros concedidos por este santo, razón por la cual su reputación es reconocida a nivel mundial.

Durante las celebraciones a este santo no sólo se hacen ceremonias religiosas, sino que en ocasiones inclusive se cuenta con música en vivo y diversas actividades tales como la pirotecnia.

Oraciones a San Judas Tadeo ı Foto: Especial

¿Cuál es la verdadera historia de San Judas Tadeo?

De acuerdo con la religión católica, San Judas Tedeo fue el último en la lista de los doce Apóstoles de Jesucristo, e incluso era confundido con Jesucristo.

Fue conocido como el hermano del señor, no sólo por su apariencia física, sino que esto se debe a que es hijo de María de Celofás.

De acuerdo con el editorial de la Iglesia Católica Desde la Fe, María de Celofás era pariente de la Virgen María, y debido a esto San Judas Tadeo era llamado el hermano del señor.

De acuerdo con la historia, el apóstol Judas le preguntaría a Cristo después de la última cena la razón por la que este no se manifestaba a todos.

Cristo únicamente se manifestaba a quienes lo esucharan, por lo que respondió al apostol Judas que tanto él como su padre visitarían a todos aquellos que los amaran.

Lo que se conoce gracias a los documentos religiosos es que tanto el apóstol Tadeo como el apóstol Simón escribieron juntos una carta para prevenir a los judeocristianos del libertinaje.

Asimismo, en Persia ambos predicaron el evangelio, y también fundaron la comunidad cristiana de Babilonia.

Ambos murieron en la ciudad de Sunair, donde fueron linchados por una multitud pagana el 28 de octubre, por lo que se considera que murieron como mártires.

Esta es la razón por la que se celebra a San Judas Tadeo el 28 de octubre, pero no sólo se destina este mes a celebrarlo, pues también se realizan ceremonias y rezos a este santo los día 28 de todos los meses.

Asimismo, se sabe que los migrantes europeos ofrecían oraciones a este santo mientras le pedían favores tras la depresión de 1929 en Estados Unidos.

Debido a estos rezos, San Judas Tadeo comenzó a ser conocido como el santo de las causas difíciles, y este título se le atribuye incluso en la actualidad.