Día del Médico en México: ¿cuál es el origen de la celebración?

Cada octubre, México dedica un día especial a celebrar una de las profesiones más nobles y esenciales: la medicina. En cada hospital, clínica o comunidad, miles de médicos y médicas trabajan día a día para salvaguardar la vida y el bienestar de las personas.

Su labor no solo se limita a la atención en consultorios o quirófanos, sino que también abarca la investigación, la docencia y la salud pública. A lo largo de la historia, su compromiso ha sido determinante para enfrentar enfermedades, emergencias sanitarias y campañas de prevención que han marcado hitos en el sistema de salud mexicano.

Este esfuerzo colectivo es el que hoy se reconoce en el Día del Médico en México, una conmemoración que tiene raíces profundas en la historia nacional.

Día del Médico en México ı Foto: Especial

¿Cuál es el origen de la celebración?

Desde 1937, cada 23 de octubre se celebra en México el Día del Médico, coincidiendo con el Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México, institución que más tarde se convertiría en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta conmemoración busca reconocer la dedicación, sacrificio y vocación de quienes dedican su vida a cuidar la salud de los demás. Además, se destaca su papel fundamental en el desarrollo de políticas de salud pública, investigaciones epidemiológicas y campañas que han erradicado o controlado enfermedades como el Covid-19.

Su vocación ha sido reconocida por generaciones ı Foto: Cuartoscuro.

Frases para celebrar a los médicos

Si deseas expresar tu gratitud en este día, aquí algunas frases para celebrar el Día del Médico:

“Gracias por devolvernos la salud cuando más lo necesitamos”

“La medicina es arte, ciencia y humanidad: gracias por representarlas con pasión”

“Un médico no solo cura el cuerpo, también brinda esperanza”

“Hoy celebramos a quienes dedican su vida a salvar la de otros, a los héroes de la vida real”

“Feliz Día del Médico: su entrega y conocimiento hacen la diferencia”

Día del Médico en México ı Foto: Freepik

