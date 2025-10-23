¿Dos Lunas en la Tierra? Esto se sabe sobre el fenómeno

Todos estamos acostumbrados a mirar el cielo nocturno y ver la Luna brillar en lo alto, lejana a nuestro planeta, pero siempre ahí, pero, alguna vez te has imaginado ¿qué pasaría si hubiera dos lunas?

Científicos de la Universidad de Hawái han anunciado la aparición de 2025 PN7, un asteroide al que muchos califican como una ‘segunda luna’ que orbitará cerca de nuestro planeta hasta el año 2083.

Este anuncio ha llamado la atención del mundo entero, pues se preguntan si este asteroide se verá desde el cielo nocturno o si contará como un nuevo satélite en la Tierra. En La Razón te contestamos estas dudas.

TE RECOMENDAMOS: Videos virales Este es el VIDEO completo de la mujer que golpea a mesera por supuesto mensaje

Esto dicen expertos sobre las dos Lunas en la Tierra ı Foto: IA

¿Dos Lunas en la Tierra?

La realidad es que 2025 PN7 no es un Luna nueva para la Tierra, los científicos catalogan la catalogan como una cuasi-luna, que es un asteroide que da la apariencia de seguir a la Tierra en su órbita, aunque en verdad sigue al Sol en una trayectoria bastante parecida a la nuestra.

La Luna se mantiene en su lugar gracias a nuestra fuerza gravitatoria, mientras que, por su parte, una cuasi-luna permanece en su sitio de forma independiente, y aunque si puede llegarse a ver influenciada por la gravedad de la Tierra, no se encuentra directamente relacionada con esta.

Es así como este tipo de asteroides pueden pasar desde décadas hasta siglos en su sitio antes de alejarse por completo por su propia fuerza.

Luna ı Foto: Pixabay

¿Es un peligro para la Tierra?

Los científicos explicaron que este asteroide no representa un peligro para nuestro planeta, pues además de que permanecerá a millones de kilómetros de distancia de nosotros, mide aproximadamente 19 metros de diámetro.

De hecho, este asteroide fue avistado por primera vez en agosto, aunque se cree que podría haber estado cerca de la Tierra durante décadas, pero debido a su pequeño tamaño no pudo ser visto antes.

De igual forma, explicaron que no se trata de un hecho aislado, 2025 PN7 sería la octava cuasi-luna detectada en la Tierra, y estará acompañada un tiempo por algunos asteroides que permanecen ‘siguiendo’ a la Tierra.

El asteroide permanecerá lejano ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT