¿Por qué se ponen las ofrendas a las mascotas el 27 de octubre del Día de Muertos?

El Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes para los mexicanos, donde hablamos de un reencuentro con nuestros seres queridos que han fallecido en el pasado, ya sean niños, adultos o nuestras queridas mascotas..

Y es que los últimos días de octubre funcionan como el punto de encuentro entre el mundo espiritual y terrenal. Ahora, te platicamos sobre cuándo llegan las mascotas en Día de Muertos y porqué es importante que ya tengas lista su ofrenda.

Mañana, 27 de octubre, se celebra el Día de Muertos para mascotas 🕯️🐾



Dicen que sus almas llegan primero, abriendo el camino para las demás.



Desde hoy puedes encender una vela o poner una flor de cempasúchil en su honor 🌼 junto a su fotografía 🐶



Así comienza el tiempo en… pic.twitter.com/hUHSpWro4P — Dilo con perritos (@DiloConPerritos) October 27, 2025

¿A qué hora llegan las mascotas el Día de Muertos?

Es importante tener tu ofrenda lista para la medianoche del 27 de octubre, hasta las 23:59 horas del mismo día, pues los peluditos se pueden quedar un día completo donde has puesto la ofrenda.

Se dice que sus almas llegan primero para abrir camino a las demás. Por ello, es importante recordar colocar su foto en el altar y algunos de los elementos tradicionales para asegurar su llegada.

No olvides poner una velita o una flor de cempasúchil y su comida favorita junto a su foto el día de hoy. De este modo, tu mascota sabrá que es recibida con amor en tu casa y podrá reencontrarse contigo.

Los elementos para una ofrenda sencilla para animales son:

Foto de nuestra mascota.

Agua.

Su comida favorita (croquetas, sobres, galletas especiales para ellos).

Flores de cempasúchil.

Papel picado.

Veladoras.

Su juguete u objetos favoritos.

Opcional: ropa, objetos de limpieza, recuerdos.

Es importante que no olvides poner una ofrenda para tu mascota. Si bien ellos pueden llegar solos gracias a su gran sentido del amor y sus instintos, utilizar los elementos tradicionales siempre hará que su experiencia en Día de Muertos sea mucho mejor.