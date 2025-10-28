Esta es la trayectoria EN VIVO del cometa 3I Atlas hoy 28 de octubre

El cometa 3I Atlas es un objeto interestelar que se encuentra orbitando dentro del sistema solar, este cometa viaja a una velocidad alta y su trayectoria puede ser seguida en vivo.

Este es el tercer objeto interestelar que se ha observado, y de acuerdo con la NASA, este objeto proviene de otro sistema solar, pues este no está limitado por la gravedad del Sol, sin embargo, este sí se encuentra orbitando dentro del sistema solar.

La velocidad del cometa interestelar 3I Atlas es de 61 kilómetros por segundo, y se espera que una vez que este se vaya acercando al Sol esta velocidad incremente aún más.

Pese a que se encuentra orbitando en el sistema solar, el cometa interestelar 3I Atlas no representa un riesgo para la tierra, y se estima que este no se acerque a más de 240 millones de kilómetros de este planeta.

Trayectoria del cometa 3I Atlas ı Foto: Especial

Donde ver la trayectoria en vivo del cometa 3I Atlas

Entre el 29 y el 30 de octubre el cometa 3I Atlas se encontrará en su punto más cercano alrededor del Sol, y este día se estima que se encontrará a unos 210 kilómetros de distancia, por lo que se encontrará dentro de la órbita de Marte.

La NASA observa y recopila información sobre el cometa interestelar 3I Atlas por medio de los siguientes recursos:

Telescopio espacial Hubble

Telescopio espacial Webb

Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito TESS

Observatorio Swift de Neil Gehrels

Telescopio espacial SPHEREx

El rover Perseverance Mars

El Mars Reconnaissance Orbiter

El rover Curiosity

Europa Clipper

Lucy

Psyche

La sonda solar Parker

PUNCH y SOHO

Juice de la ESA/NASA.

Pero para poder seguir en vivo el viaje del cometa 3I Atlas se requiere la aplicación interactiva llamada Ojos en el sistema solar (Eyes on the Solar System) que tiene la NASA en su página oficial.

Trayectoria EN VIVO del cometa 3I Atlas ı Foto: NASA

Mediante esta aplicación puedes seguir la trayectoria en vivo del cometa 3I Atlas mientras se encuentra dentro del sistema solar, y ver hacia dónde puede dirigirse en días próximos.

En esta aplicación se puede observar un modelo genérico de cometa, pues actualmente los astrónomos y las sondas espaciales robóticas aún se encuentran investigando más información que corresponda al tamaño y las propiedades físicas del cometa 3I Atlas.

De acuerdo con la NASA, se espera que en 2025 este cometa alcance su máximo acercamiento a Marte, mientras que en 2026 se espera que su aproximación sea más cercana a Júpiter.