Hijo del propietario del Tequila 3 Mujeres ofende a agricultores y causa polémica | VIDEO

Recientemente se hizo viral en redes sociales un video en el que el hijo del propietario del Tequila 3 Mujeres ofrende a los agricultores, el cual causó indignación entre los usuarios que vieron este video.

En el video viral, Pablo Partida se expresa de manera peyorativa sobre las movilizaciones que están llevando a cabo los trabajadores del sector agricultor, e incluso hace como si escupiera al suelo mientras dice “pobres nacieron y pobres morirán”.

Pablo Partida asegura en su video que el paro de los agricultores “es inaceptable”, pues apunta que esto podría afectar a las personas que transitan por “carreteras internacionales bloqueadas”.

En su video, Pablo dice que “le da coraje tanta pobreza, pero sobre todo no la monetaria, eso va y viene, la pobreza mental”, pues el hijo del dueño del Tequila 3 Mujeres asegura que con las movilizaciones los agricultores no obtendrán nada.

“Pensando que con eso les van a tocar la puerta o el corazón a los gobernantes. Eso es lo que se ganan, pinches chairos, eso es lo único que se ganan” sostiene Pablo, quien además de denostar al sector agricultor, también etiqueta al gobierno de Jalisco en su video.

Reacciones del video en el que Pablo Partida ofende a los agricultores

Luego de que se hiciera viral el video publicado por Pablo, los usuarios de redes sociales dejaron notar en los comentarios su indignación ante los insultos que emitió el hijo del dueño del Tequila 3 Mujeres.

“Todos podemos vivir SIN TU TEQUILA… pero sin los agricultores y su gran trabajo NO HAY MÉXICO” señala una usuaria, mientras que muchos otros piden que se haga un boicot en contra de la marca de tequila de la cuál es dueño su padre.

En otros comentarios los usuarios señalan que tuvo el tiempo suficiente para reflexionar si publicar el video o no, pues además de grabarlo mientras se encontraba molesto, “volvió a verlo a ver si se iba a subir bien, etiquetó a una cuenta y le picó compartir”

Comentarios del video de Pablo Partida ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Pablo Partida?

Pablo Partida es hijo del dueño y fundador del reconocido Tequila 3 Mujeres, Jesús Partida Meléndez, quien recientemente emitió un comunicado ofreciendo disculpas y deslindándose de las opiniones emitidas por su hijo.

Se hizo público un comunicado en el que Jesús Partida Meléndez señala que su familia no comparte los comentarios emitidos por su hijo, Pablo Partida, y reiteró su solidaridad con la lucha agraria.

“Mi hijo Pablo cometió el grave error de mencionar entre otras cosas de manera sensible agravios múltiples a nuestros compañeros campesinos y a sus movimientos legítimos, compañeros con los que les aseguro mi familia se identifica ya que hemos vivido del campo desde nuestros orígenes.” redacta Jesús Partida, quien señala que él y su padre han sido productores de diversos productos agrícolas desde su infancia.

Asimismo, Jesús Partida precisa que ofrece disculpas no sólo su nombre y en nombre de su familia, sino de su empresa, pues además de ser fruto del trabajo de las y los campesinos, apuntó que “esta empresa no comparte esos valores como tampoco comparte las formas y maneras de expresar lo publicado”.

Comunicado de tequila tres mujeres ı Foto: Redes Sociales