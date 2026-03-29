Samsung Galaxy A57 5G: ¿Cuándo sale en México y cuál es su precio y características?

Este 25 de marzo Samsung anunció el lanzamiento de dos nuevos dispositivos móviles, el Galaxy A57 5G y el Galaxy A37 5G, los cuáles contarán incluso con las recientes mejoras de Awesome Intelligence.

Estos celulares de la serie Galaxy A tendrán innovaciones que permitirán que los usuarios puedan disfrutar de una mejora en el rendimiento, así como mayor calidad en sus pantallas y cámaras.

Además también se incluyen mejoras en la seguridad y la durabilidad de estos dispositivos, por lo que los usuarios que opten por el Galaxy A57 5G o el Galaxy A37 5G podrán disfrutar de más funciones para su vida cotidiana, la creación de contenido, imágenes e incluso para su productividad.

Lanzamientos Samsung: Galaxy A57 y A37 5G ı Foto: Samsung

Precio, características y fecha de compra

Los modelos Galaxy A57 5G y el Galaxy A37 5G de Samsung podrán ser adquiridos en México a partir del viernes 10 de abril; el modelo A57 5G tendrá un costo de entre 11 mil 999 y 14 mil 259 pesos, mientras que el A37 5G tendrá un costo de entre 9 mil 999 y 11 mil 674 pesos.

Actualmente ambos dispositivos se encuentran disponibles en preventa en la página oficial de Samsung, e incluso pueden ser adquiridos con un seguro por daño accidental y robo, y una garantía extendida.

El Samsun Galaxy A57 cuenta con una pantalla FHD Super AMOLED Plus de 6.7 pulgadas que integra Circle to Search, y funciones de Awesome Intelligence como Object Eraser, Best Face y Edit suggestion; además de cámaras mejoradas y una protección de clasificación IP68, y una batería con duración de hasta dos días.

Samsung Galaxy A57 ı Foto: Samsung

Además, este modelo es más delgado y más ligero a comparación del modelo anterior, un relieve en la cámara triple y un acabado en cristal brillante en su parte posterior, con colores disponibles a elegir: Azul marino, gris, azul y lila.

Este dispositivo también es resistente al agua, salpicaduras y arañazos, por lo que promete tener una gran durabilidad, a lo que se suman seis actualizaciones de Sistema Operativo, por lo que incluso se podrá disfrutar de la funcionalidad este dispositivo hasta por seis años.

En cuanto a la fotografía, este dispositivo de tres cámaras ofrece funciones para editar, así como una cámara gran angular de 50 MP con OIS, una cámara ultra gran angular de 12 MP y una cámara macro de 5 MP; y una cámara frontal de 12 MP.

Samsung Galaxy A57 ı Foto: Samsung

Su batería de larga duración ofrece hasta dos días de funcionalidad con una sola carga, además de tener un Super Fast Charging 2.0 con el que se puede obtener hasta un 60 por ciento de carga en 30 minutos.

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