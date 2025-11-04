¿Se cayó WhatsApp HOY 4 de noviembre? usuarios reportan fallas en su servicio web

El servicio de WhatsApp registra en su servicio web este martes, de acuerdo con reportes generados en redes sociales. Usuarios aseguran que al intentar abrir la página se queda cargando, o bien, abre su cuenta sin que aparezcan mensajes ni conversaciones.

A través de la página DownDetector que se dedica a reportan fallas con aplicaciones y servicios, un 82% de los usuarios reportaron problemas con el sitio web, mientras que un 9% reporta fallas de recepción de mensajes y otro 9% reporta falla en la conexión con el servidor.

De acuerdo con los usuarios la página de WhatsApp web se queda cargando al momento de querer abrir o iniciar sesión, o bien si es que llega a cargar, aparece la pantalla de la página en negro o blanco sin mensajes ni conversaciones recientes.

Fallas reportadas por los usuarios ı Foto: Captura de pantalla de DownDetector

México y Brasil son, hasta el momento, algunos de los países donde más reportes de fallas se presentan, aunque se presume que la falla podría ser mundial.

Aunque aún no hay un comunicado oficial por parte del equipo de WhatsApp o Meta, usuarios han acudido a sus redes sociales para exigir en comentarios una solución pronta al problema.

Algunas de las primeras fallas de este 4 de noviembre se presumen desde las 05:00 horas, aunque los problemas generalizados vienen desde las 07:40 horas aproximadamente.

Se cayó WhatsApp Web, no tengo opción de ver mis chats ni canales y menos estados pic.twitter.com/mjylFNVKg6 — Julio Daniel Yépez Ñ (@julio_forever_1) November 4, 2025

Usuarios reaccionan con memes

Si tú eres uno de los afectados por la caída del servicio y como muchos reiniciaste tu módem y le diste constante refresh a la página creyendo que era el problema con tu aplicación de mensajería, no fuiste el único.

Muchos usuarios aseguran que esta caída de la mensajería afecta sus centros de trabajo, volviendo un caos la comunicación, sin embargo, se divierten ante la situación mientras esperan la regularización del servicio.

Con memes, cientos de personas comparten su sentir por la caída de WhatsApp y sobre lo que llaman “otra falla más” del servicio de mensajería.

arreglen el whatsapp web, quiero chambear comodamente pic.twitter.com/5d8kBAtIhC — Rick (@rickneedsenergy) November 4, 2025

