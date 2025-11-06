Fin irresistible de Walmart 2025: todo lo que debes saber

Como cada año cuando llega el mes de noviembre miles de tiendas se preparan para sus temporadas de ofertas por el Buen Fin.

Sin embargo, Walmart tiene más descuentos esta temporada con su “Fin irresistible”, el cual suele comenzar poco antes del inicio oficial del Buen Fin, que este año celebra su quinceava edición.

Por lo que, si tú como muchos, esperaban los increíbles descuentos de Walmart, en La Razón te contamos todo lo que debes saber para aprovechar los precios bajos de estos días.

¿Cuándo es el Fin irresistible de Walmart y qué tiendas participan?

Este año, Walmart anunció que su Fin Irresistible tendrá lugar de este 6 de noviembre al 19 de noviembre, mientras que el Buen Fin será del jueves 13 de noviembre al lunes 17 de noviembre.

De acuerdo con la información del momento, las tiendas que participarán son:

Walmart

Sam´s Club

Bodega Aurrera

Walmart Express

¿Qué ofertas hay este Fin Irresistible en Walmart?

La tienda ha confirmado que durante el Fin Irresistible y El Buen Fin los clientes podrán encontrar descuentos en:

Belleza

Hogar

Accesorios

Tecnología

Línea Blanca

Electrodomésticos

Calzado

Ropa y más

Además, contarán con las siguientes promociones de pago:

BBVA y Banamex: 18 meses sin intereses más el 15% de ahorro adicional

Santander: 15% de cashback pagando con la tarjeta digital

Cashi y Aplazo: 5% de bonificación en cashback pagando con crédito digital

Walmart Invex: 24 meses sin intereses en artículos participantes

Banorte: 12 meses sin intereses más 10% en estado de cuenta

Afirme: 6, 9, 12 y 18 meses sin intereses más 10% de bonificación

Bonificación inmediata en monedero electrónico del 20% en compras mínimas de $1900.00

