Fin irresistible de Walmart 2025: todo lo que debes saber

Como cada año cuando llega el mes de noviembre miles de tiendas se preparan para sus temporadas de ofertas por el Buen Fin.
Sin embargo, Walmart tiene más descuentos esta temporada con su “Fin irresistible”, el cual suele comenzar poco antes del inicio oficial del Buen Fin, que este año celebra su quinceava edición.
Por lo que, si tú como muchos, esperaban los increíbles descuentos de Walmart, en La Razón te contamos todo lo que debes saber para aprovechar los precios bajos de estos días.
¿Cuándo es el Fin irresistible de Walmart y qué tiendas participan?
Este año, Walmart anunció que su Fin Irresistible tendrá lugar de este 6 de noviembre al 19 de noviembre, mientras que el Buen Fin será del jueves 13 de noviembre al lunes 17 de noviembre.
De acuerdo con la información del momento, las tiendas que participarán son:
- Walmart
- Sam´s Club
- Bodega Aurrera
- Walmart Express
¿Qué ofertas hay este Fin Irresistible en Walmart?
La tienda ha confirmado que durante el Fin Irresistible y El Buen Fin los clientes podrán encontrar descuentos en:
- Belleza
- Hogar
- Accesorios
- Tecnología
- Línea Blanca
- Electrodomésticos
- Calzado
- Ropa y más
Además, contarán con las siguientes promociones de pago:
- BBVA y Banamex: 18 meses sin intereses más el 15% de ahorro adicional
- Santander: 15% de cashback pagando con la tarjeta digital
- Cashi y Aplazo: 5% de bonificación en cashback pagando con crédito digital
- Walmart Invex: 24 meses sin intereses en artículos participantes
- Banorte: 12 meses sin intereses más 10% en estado de cuenta
- Afirme: 6, 9, 12 y 18 meses sin intereses más 10% de bonificación
- Bonificación inmediata en monedero electrónico del 20% en compras mínimas de $1900.00
