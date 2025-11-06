Movistar se va de México: ¿sus clientes se van a quedar sin servicio?

Telefónica, dueña de Movistar, anunció que dejará de operar en México, Chile y Venezuela como parte de su nuevo plan estratégico para los próximos años, informó el presidente de la compañía, Marc Murtra.

La firma mantuvo conversaciones exclusivas en julio para transferir su negocio mexicano a Beyond ONE, propietaria de Virgin Mobile México, aunque no se han dado detalles recientes.

Ante este anuncio muchos clientes han caído en la incertidumbre de no saber si se quedarán sin servicio pronto o que pasará con sus equipos y planes.

¿Clientes de Movistar se quedarán sin servicio?

De acuerdo con datos de la compañía, hasta julio pasado, contaban con 23.5 millones de usuarios en sus redes 4G y 5G.

A pesar del aviso, Movistar continuará operando con normalidad en México, pues su proceso de venta aún debe ser aprobado por la Comisión Nacional Antimonopolio, por lo que no debes preocuparte por tu red celular.

Aunque no se espera un cambio inmediato en servicios, cobertura o tarifas de pago, debes tener en cuenta, que, según información de agencias, será la compañía Beyond One, quien maneja Virgin Mobile quien compre Movistar.

De concretarse esta venta, los usuarios serán transferidos a las redes celulares de esta compañía de teléfonos, conservando tanto su número como su chip.

Por ende, en ningún momento se espera que percibas fallas en tu servicio o intermitencias en este, aunque está por verse si continuarán con sus mismos pagos o estos cambiaran debido a las tarifas de Virgin Mobile.

