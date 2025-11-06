¿Qué pasó con el cometa interestelar 3I Atlas de la NASA? Esta es la actualización

El cometa interestelar 3I Atlas es el tercer objeto interestelar en ser descubierto, y pese a que se mueve muy rápido, este no representa un peligro para la Tierra de acuerdo con la NASA.

Actualmente la NASA no está proporcionando información actualizada, pues en su página oficial señalan que esto es “debido a la suspensión del financiamiento del gobierno federal”.

A pesar de que se estimaba que volvería a reaparecer luego de pasar cerca del Sol hasta principios de diciembre del 2025, un investigador de Arizona, Estados Unidos, ha estado publicando actualizaciones sobre este cometa.

Imagen ilustrativa de un cometa ı Foto: Especial

Estas son las últimas noticias del cometa 3I Atlas

Qicheng Zhang, es un investigador postdoctoral del Observatorio Lowell en Arizona, quien se dedica “a reflexionar sobre los cometas, la astronomía y sus diversas extrapolaciones”

El investigador señaló este 31 de octubre que, luego de que el cometa interestear 3I Atlas pasara por la conjunción superior, volvió a poder ser observado desde la Tierra mediante telescopios ópticos.

Mientras que el 1 de noviembre, Qicheng Zhang notificó que ya podía verse incluso con telescopios pequeños, y su última publicación sobre este cometa interestelar fue publicada este miércoles por la tarde.

Imagen del Cometa 3I Atlas con un reflector Ritchey-Chrétien de 152 mm. ı Foto: Qicheng Zhang

Debido a esto, quienes sean aficionados de la astronomía podrían observar el cometa 3I Atlas incluso con telescopios que tengan en casa, pero esto debería hacerse por la mañana en el crepúsculo matutino, para que la luz solar no sea un impedimento.

El investigador comenta que el cometa 3I Atlas pudo ser visible conforme este ha ascendido en el cielo antes del amanecer, y publicó una imagen que tomó con el Telescopio Lowell Discovery.

En la imagen se puede observar un círculo brillante rodeado de un aura verde, la cual Zhang precisa que “muestra la emisión verdosa de C₂ (carbono diatómico) del cometa, realzada mediante un filtro de banda estrecha que aísla dicha emisión.”

Imagen del Cometa 3I Atlas tomada con el Telescopio Lowell Discovery ı Foto: Qicheng Zhang

En un documento compartido por Qicheng Zhang, se precisa que el cometa 3I Atlas se acercó a su prehielo el 29 de octubre de este año, y debido a esto el cometa fue imperceptible desde la Tierra durante el mes anterior.

También apunta que este cometa ha demostrado un aumento rápido en su brillo, que este tiene una coma de aproximadamente 4’ de diámetro, y, además, el cometa 3i Atlas tiene un color azul que corresponde a una emisión de gas.

