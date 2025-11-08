Amor sobre ruedas: pareja de adultos mayores se vuelve viral por su paseo en patineta y silla de ruedas

Un video que muestra a una pareja de adultos mayores paseando juntos, él en una silla de ruedas eléctrica y ella sobre una patineta, se ha convertido en uno de los contenidos más compartidos de la semana en redes sociales.

La escena, que mezcla ternura, humor y una buena dosis de ingenio, fue difundida principalmente a través de TikTok y X, donde los usuarios la calificaron como “una lección de amor y alegría”.

El clip muestra a un hombre desplazándose en una silla de ruedas motorizada mientras su acompañante, una mujer, se sujeta desde atrás en una patineta.

Ambos avanzan por la calle con total naturalidad, compartiendo sonrisas y demostrando que la edad no es obstáculo para disfrutar juntos de un paseo al aire libre.

El video desató una ola de comentarios positivos. “Así quiero llegar a viejito con la persona correcta”, escribió un usuario. Otros destacaron el mensaje de fondo: la importancia de mantener la complicidad y el sentido del humor incluso en la vejez. “Ellos entendieron todo sobre el amor”, comentó otro internauta.

Aunque el material no revela la identidad de la pareja ni el lugar exacto donde fue grabado, versiones difundidas por medios internacionales señalan que el video podría haberse filmado en Talcahuano, Chile, una ciudad costera en la Región del Biobío.

Algunos medios coinciden en que lo que ha convertido este breve video en un fenómeno viral no es solo la imagen insólita del transporte compartido, sino el mensaje emocional que transmite: el amor como motor de vida. En tiempos donde las redes sociales suelen amplificar la prisa y el conflicto, esta historia ofrece una pausa amable que celebra la ternura y la compañía.

Más allá de los “me gusta” y los millones de reproducciones, el paseo en patineta y silla de ruedas se ha transformado en símbolo de algo más profundo: la idea de que la juventud no se mide por la edad, sino por la capacidad de seguir disfrutando la vida con quien se ama.

