Este miércoles se emitió una alerta, pues una Tormenta solar podría golpear a la Tierra hoy, pues se ha podido observar una actividad inusual en el Sol, y esto ha sido confirmado por expertos.

El Servicio de Clima Espacial México de la Universidad Nacional Autónoma de México (SCiESMEX UNAM) informó sobre las variaciones temporales que tiene el campo geomagnético mediante el código ALTK05.

Este 12 de noviembre se emitió un código de precaución de escala menor que está en curso, y este podría presentar afectaciones en regiones que se encuentren arriba de los 60 grados de latitud geomagnética.

Tormenta Geomagnetica G1 - Menor. ı Foto: X: @SCiESMEX

De acuerdo con la información de SCiESMEX UNAM, este código indica los fenómenos de la “interacción entre las corrientes del viento solar y el campo geomagnético.”

Este aviso fue generado por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), que advirtió sobre los posibles impactos que puede producir esta Tormenta solar.

¿A qué hora llega la Tormenta solar hoy a la Tierra?

El SCiESMEX UNAM informó que esta tormenta fue provocada desde el 11 de noviembre por la llegada de una explosión de material solar que salió disparada del Sol hacia la Tierra.

De acuerdo con la institución, los efectos comenzaron a observarse desde las 18:00 horas, y esto provocó alteraciones moderadas en la atmósfera, sobre todo en el sur del país.

Asimismo, señaló que la actividad solar continúa, por lo que se espera que hoy por la tarde llegue de nueva cuenta una eyección de masa coronal (EMC) a la Tierra, lo que provocará que la tormenta actual se intensifique.

12 nov 2025 | AVISO DE ACTIVIDAD SOLAR / seguimiento

El Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX) del Instituto de Geofísica, UNAM, informa: Durante la noche del 11 de noviembre se registró una tormenta geomagnética severa global. — SCiESMEX/LANCE/UNAM (@SCiESMEX) November 12, 2025

¿Qué es una tormenta solar?

De acuerdo con la NASA, una tormenta solar se da cuando ocurre una explosión repentina en el Sol, lo que provoca que las partículas, energía, campos magnéticos y material sea expulsado por el Sol.

A esto se le llama eyección de masa coronal (EMC), pues este término hace referencia a las ondas de radiación y viento solar que se desprende del Sol cuando este se encuentra en su periodo de actividad máxima solar.

Las Tormentas solares pueden provocar una perturbación en el campo magnético de la Tierra, y esta tormenta geomagnética puede producir apagones en la radiocomunicación.

Además, también puede provocar cortes de energía, y fenómenos como el avistamiento de auroras boreales, como las que se registraron por la noche de este martes en Baja California.